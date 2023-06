Nymburk chce koupit Cejpovnu. Plánuje v ní zřídit novou mateřskou školu

Těžko přehlédnutelná budova Cejpovny v Drahelicích je už delší čas na prodej. Z původních 10 milionů, za které realitní makléř dům před časem nabízel, slevil majitel na 6,5 milionu, což je zajímavá částka pro vedení radnice. To oslovilo majitele s tím, že by budovu odkoupilo a chtělo by v ní vybudovat novou mateřskou školu. Jenže o budovu projevila zájem i další firma.

Město Nymburk má zájem o budovu Cejpovny v Drahelicích. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický