Samotná budova bazénu pak má být podle stávajících úvah stavebně rozdělena na několik částí. Část prostor chce v budoucnu nemocnice využít ke kvalitní rehabilitaci včetně vodoléčby.

Zatímco plány s prostorami bazénu se budou postupně zpřesňovat, o využití plochy vedle budovy ředitelství a stávajících městských lázní je prakticky jasno. „Plochu vedle budovy ředitelství by měla vyplnit nová lékárna a v 2. nadzemním podlaží plicní ambulance. Ta by měla být dostavěna v letech 2024, nejpozději 25,“ řekla Nela Gvoždiaková, jednatelka nemocnice.

Lékárna má být k dispozici nejen nemocnici, ale i běžné veřejnosti. Navíc kromě léčiv má nabízet i kompenzační zdravotnické pomůcky typu berlí.

Nymburk si chce vzít na nový bazén úvěr 380 milionů. Sleduje i možné dotace

Budova městských lázní pak bude využita pro některé ambulance. „V současné době se budova zahalila a dělá se nová fasáda v nemocničních barvách,“ uvedl radní Zdeněk Vocásek, který potvrdil, že změny ohledně využití lázní a bazénu radní projednali.

Po dokončení stavebních úprav by se do budovy měla nastěhovat například ambulance kardiologie. „Počítáme také s přesunem některých ambulancí z polikliniky na Velkých Valech. Měly by to být například ORL nebo diabetologie. V budově by měl mít ordinaci nově také praktický lékař,“ konstatovala jednatelka nemocnice.

V budově lázní zatím zůstane sauna. A to do doby, než bude zprovozněna stejná služba v chystaném novém bazénu.

Co bude s bazénem?

Zřejmě nejdiskutovanější je mezi místními osud bazénu. Ten měl být podle plánů předchozího vedení města přestavěn na moderní akvapark. Současné vedení radnice však rozhodlo o výstavbě nového bazénu za zimním stadionem a osud stávajícího bazénu tak byl nejistý. Nyní radní potvrdili, že také tato stavba se stane součástí nemocnice. V současné podobě ale rozhodně nevydrží.

Nový bazén za zimním stadionem v Nymburce má stavební povolení

Podle našich informací má být stavebně rozdělen na několik částí. Přesná podoba nového projektu teprve vzniká. „První myšlenky směřují k tomu, že bychom v části této budovy rádi viděli ortopedii a kvalitní rehabilitaci s vodoléčbou. V části by mohla být umístěna také lůžka pro následnou rehabilitační péči,“ rozvíjí plány do budoucna Nela Gvoždiaková. To je však zatím vize v hrubém horizontu pěti a více let.