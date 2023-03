/FOTO, VIDEO/ Na přelomu zimy a jara ohlašují pořadatelé své akce na teplejší dny. Nymburk se letos dočká už v prvním pololetí hned několika novinek. Tou divácky zřejmě nejvyhledávanější bude první sraz auto veteránů na Špičce s názvem Nymburk-Ring. Chystá se ale i 1. Country bál, který se odehraje ještě tento měsíc.

Wartburgy a ti další

Nymburk-Ring pořadatelé z Wartburg Veterán klubu naplánovali na sobotu 24. června. Zdaleka ale nejde jen o sraz Wartburgů. Vítány jsou i další veterány „Jedná se o výstavu a následnou orientační soutěž s mnoha úkoly a záludným itinerářem. Začátek srazu proběhne na Špičce přístavu pod hradbami v Nymburce,“ uvedli pořadatelé.

V Nymburce půjde o spíše výjimečnou akci tohoto typu. V sousedních Poděbradech už naopak zdomácněly letní srazy italských aut, amerických bouráků, ale i Hundert gangu, tedy majitelů starých škodovek.

Sál naplní country tance

Novinkou, která už prakticky klepe na dveře, je 1. Country bál v Nymburce. Ten se uskuteční v pátek 31. března a termínově tak vlastně ještě spadá do plesové sezóny. Ovšem dá se předpokládat, že účastníci bálu budou v trochu jiných oděvech, než jsou tradiční plesové. Akce se koná v malém sále Obecního domu a hudebně ji vyplní kapela Vrzavá Suzy. Představí se i taneční skupina Jedeme dál.

Stožáry poděbradské vysílačky slaví 100 let. Majitel chystá volnočasový projekt

Jednou z nejhojněji navštěvovaných akcí první půlky roku bývá Den postřižinského piva, pro některé také Pivovarský den. Ani letos pořadatelé neporuší tradiční termín, kterým je třetí červnová sobota, a ta vychází na 17. června. Tisíce lidí zamíří do areálu pivovaru na Pražské ulici, kde bude připraveno to nejlepší z pěnivých moků, co místní výroba nabízí. Součástí velkolepé akce se soutěžemi budou i hudební vystoupení. Už nyní pivovarští avizují účast Michala Hrůzy, kapely Olympic Revival či Adama Ďurici.

Více rodinnou akcí budou letošní Hasičské čarodějnice. Ty přirozeně proběhnou v neděli 30. dubna na Špičce a kromě zapálené vatry se děti mohou těšit na Krejčíka Honzu i další kulturní program včetně opékání buřtů.

Týden Lodí na Labi

Dokonce celý týden si letos vyhradili pořadatelé festivalu Lodě na Labi, který obsadí labský břeh pod Šafaříkovým mlýnem od 30. dubna do 8. května.

„Akce začne 30. dubna koncertem skupiny Crossband na palubě hotelové lodi Florentina v Praze. Pokračovat bude plavbou na trase Praha -Nelahozeves - Štětí – Mělník - Brandýs nad Labem - Nymburk. V Nymburce pak 4. května od 17 hodin proběhne opět na palubě hotelové lodi Florentina talk show 7 pádů Honzy Dědka s hosty,“ řekl hlavní pořadatel Pavel Hlaváč.

V zrekonstruovaném muzeu otevřeli po roce příprav expozici o historii Sadské

Každodenní večerní koncerty se uskuteční od 5. do 8. května, a to v různých stylech, od country až po rock. Těšit se mohou také příznivci atraktivních boxerských zápasů, které se odehrají na palubě lodi s možností sledování zápasů ze břehu. Plánované jsou na sobotu 6. května od 11 hodin. Chybět nebude ani tradiční jarmark na cyklostezce.

Přehled vybraných akcí v Nymburce do konce června

31. března: 1. Country bál Nymburk – malý sál Obecního domu

30. dubna: Hasičské čarodějnice na Špičce s Krejčíkem Honzou

30. dubna – 8. května: Lodě na Labi – pod Šafaříkovým mlýnem

6. května: Cyklootvírák – společenská cyklovyjížďka se startem v pivovaru

21. května. Ve stínu vodárenské věže – folk a country festival

17. června: Den postřižinského piva – areál pivovaru

24. června: Nymburk-Ring – sraz auto veteránů na Špičce