Místní se mají rozhodnout pro jednu ze dvou variant. První z nich je zachování tradičního novoročního ohňostroje. Ten byl v loňském poprvé odpalován z Rejdiště a byl doprovázen hudbou. I přes tyto změny mnoho Nymburáků vnímá ohňostroj negativně – vadí jim zejména hluk, který obtěžuje nejen lidi, ale také zvířata. Tak to vnímá třeba Milan Kovář, sám chovatel koček. „Ten hluk má vliv nejen na domácí zvířata, ale i na ta divoká, třeba na labutě. Navíc je ohňostroj drahou záležitostí a podle mě by město mohlo využít peníze jinde, třeba na další zkrášlování města květinami,“ myslí si Milan Kovář.

Město tak nabízí druhou variantu oslav příchodu nového roku, která by se obešla bez petard a rachejtlí. „Zvažujeme, že by se oslavy mohly přesunout na 31. prosince na náměstí Přemyslovců. Místo ohňostroje by Nymburské kulturní centrum připravilo silvestrovský zábavný program – odpoledne a v podvečer by si na své mohly přijít rodiny s dětmi, večer by byl připraven hudební program, jehož vrcholem by bylo společné odpočítávání a přípitek o silvestrovské půlnoci. To vše pochopitelně s vyloučením zábavní pyrotechniky,“ představil novou variantu oslav starosta Tomáš Mach.

Mezi možností novoročního ohňostroje a silvestrovských oslav na náměstí si mají vybrat samotní Nymburáci. Na webových stránkách města je připravena anketa, kde každý pro svoji variantu může hlasovat.

Pro co by hlasovala vedoucí Centra pro všechny, známá cvičitelka Martina Kučerová? „V tomto ohledu jsem trochu rozpolcena, rozumím oběma stranám. Sama se ráda na ohňostroj dívám, zvláště pokud je s hudbou, je to nádhera. Na druhou stranu na těch místech, kde je odpalován, žije spousta lidí se zvířaty, u nichž chápu, že jim to vadí. Ohňostroj by se mohl konat na nějakém odlehlém místě a zájemci by si za ním zajeli. Ale varianta s programem na náměstí je také hezký nápad,“ vysvětluje Martina Kučerová.

Kromě ankety na stránkách města radnice nabízí zaslání jednotlivých názorů na mailovou adresu skolstvi@meu-nbk.cz, což je kontakt na odbor školství, kultury a památkové péče.