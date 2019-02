Nymbursko - Policisté dělají razie na základních a středních školách. Speciálně vycvičený labrador našel u dvou školáků „trávu“.

Zaměstnanci celní správy žákům několika škol předvedli, jak s vycvičenými psy vyhledávají drogy. | Foto: Deník/Martin Šrubař

Průzkumy hovořící o běžném užívání drog, a to nejen těch měkkých, nenechali v klidu ani kriminalisty na Nymbursku. Už několik týdnů navštěvují se speciálně vycvičeným labradorem základní a střední školy a v šatnách školních brašnách i třídách hledají drogy.

Zatím při svých zásazích trefili do černého pouze v jedné nymburské střední škole. „Pes našel v šatně u dvou žáků marihuanu,“ potvrdil vrchní komisař František Kuneš. O kterou školu se jednalo však kriminalisté po dohodě s vedením školy nechtějí informovat.

Nejednalo se o velké možství drogy. „Případ bude řešen jako přestupek,“ uvedla policejní mluvčí Petra Potočná.

Na jiných školách však pes žádné jiné drogy nenašel. Uplynulou středu policisté se psem prohledali Základní školu v Městci Králové a Střední odborné učiliště zemědělské tamtéž. „Akce skončila s negativním výsledkem, jinými slovy žádné drogy pes nenašel,“ řekl Kuneš.

Podobné akce však budou pokračovat i na dalších školách na Nymbursku.

Podle posledních statistik jsou čeští školáci mezi prvními v Evropské unii, a to nikoliv v lichotivé bilanci. Drogy z nich už vyzkoušela více než polovina.

Pozorovatelný jev je to i přímo v Nymburce. Kdo ráno před školním vyučováním prochází kolem parku naproti Husovu sboru, zpravidla jej ovane známá vůně trávy. Školáci často v kroužcích vychutnávají „ranního jointa“. Oslovit skupinky si dovolí málokdo. „Ne že my bychom byli svatí, ale zkouřit se ještě před vyučováním by mě tedy v životě nenapadlo,“ svěřila se asi čtyřicetiletá žena.

Zatím oficiálně na veřejnost nepronikl žádný případ zneužívání tvrdých drog mezi školáky, a to ať na základní nebo střední škole. To však neznamená, že by neexistovaly. Jednak ne vždy na takové jednání policie přijde, a také vzhledem k věku provinilců o nich nechce informovat.