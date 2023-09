/FOTO, VIDEO/ Poprvé v historii otevřeli v Městci Králové takzvanou přípravnou třídu. Je určena pro děti, které při zápisu do letošních prvních tříd dostaly odklad. Budou chodit do takzvaného nultého ročníku, kde část společného času budou trávit při hrách. Ovšem už mají daný rozvrh hodin a hned první den vyfasovali i žákovské knížky.

„Ahoj, jakpak se jmenuješ?“ ptala se hned po vstupu do školní budovy jedna z asistentek všech vstupujících dětí do budovy Základní školy na centrálním náměstí v Městci Králové. „Aha, ty si Davídek a jdeš do přípravné třídy. Tak tady máš svoji značku a jméno, a tady se budeš svlékat a ukládat si přezůvky,“ vysvětlila asistentka jednomu ze školáků, kteří se letos zapisují do historie místní základní školy.

Je jich celkem čtrnáct a historicky poprvé pro ně vznikla takzvaná přípravná třída, která by je měla připravit na skutečnou školní výuku od příštího září. V okolí podobné třídy neexistují, nejbližší je v Nymburce. Zmíněných čtrnáct dětí by věkem už do první třídy patřilo, ale při zápisu dostaly roční odklad. „Ty důvody jsou různé. Často to bývají logopedické důvody, kde dítě částečně špatně vyslovuje. Nebo potřebuje ještě roční přípravu, aby pro klasickou školu vyzrálo,“ vysvětluje ředitelka školy Romana Tůmová.

Individuální přístup

Pro tento typ třídy je vyhláškou určeno, že ji smí navštěvovat deset až patnáct dětí. „Původně nás bylo třináct. Pak se přistěhovali ještě rodiče s jednou holčičkou, takže jsme ji na poslední chvíli přijali také. Máme v podstatě ideální stav, kdyby si chtěli zatančit. Ve třídě je sedm kluků a sedm holek,“ konstatuje paní ředitelka. Cílem přípravné třídy je pomocí aktivit připravit děti na nástup do školy. Aby si vytvořily pozitivní vztah a důvěru ke škole, k učitelům i ke svým spolužákům. „My se známe ze školky,“ hlásil se jeden z kluků k právě přicházejícímu spolužákovi v nové třídě a okamžitě si sedli vedle sebe.

Děti bude mít na starosti třídní učitelka Barbora Novotná, která jim první den za asistence ředitelky a její zástupkyně rozdala žákovské knížky a pamětní listy. Na oblečení jim pak připnula znak třídy s jejich jménem. „Prosím rodiče, aby první dny jim ty odznaky dávali na oblečení do školy, abychom si všichni zvykli na jejich jména, než si je zapamatujeme,“ požádala třídní učitelka. Kromě ní budou ve třídě působit i další dva pedagogové. Při plném počtu dětí budou ve třídě vždy dvě učitelky, aby se skutečně mohly dětem věnovat individuálně. Květiny pomáhal rozdat i starosta Milan Pavlík, který si spolupráci se školou pochvaloval a dětem popřál, aby je to v nové třídě bavilo. „Sedím v kanceláři hned ve vedlejší budově, tak se na vás rozhodně přijdu párkrát podívat,“ slíbil starosta.

Logopedická pomoc

Podle ředitelky školy je důležité především rodinné prostředí školy. Děti mají na rozvrhu vždy čtyři hodiny dopoledne. Pouze v úterý mají přidanou i jednu vyučovací hodinu odpoledne. „Prosíme rodiče, aby jim na tento den zajistili obědy, a nemuseli dětem dávat s sebou velké svačiny. Dostanou čip do školní jídelny, který už dětem zůstane i pro další roky,“ vysvětlila rodičům třídní učitelka. Při výuce se bude klást důraz na logopedickou výuku.

Předškoláci však budou mít k dispozici i pomůcky jako jejich kolegové ze vyšších tříd. Tedy například interaktivní tabuli, i-Pady, robotické hračky nebo také školní záhon s pěstováním zeleniny. „Chceme být opravdu takovým mezičlánkem mezi školkou a školou. A také pomáháme místním mateřským školám, které jsou naplněné,“ uzavřela ředitelka Romana Tůmová.