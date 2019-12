/FOTOGALERIE/ Hálkovo divadlo si na nezájem publika, či málo kvalitní repertoár aktuálně rozhodně nemůže stěžovat. Nedávná představení Cimrmanů, Dejvického divadla, ale třeba i baletu nebo swingu s Ondřejem Havelkou svědčí o pestrosti a vkusu současného vedení divadla. Jeden limit při výběru představení však divadlo přece jen mělo: chyběl dostatečně velký nákladní výtah umožňující přesun a následné stavění mohutných kulis. I tento problém se před několika dny stal minulostí.

Nový výtah umožní objednávat atraktivní představení a ušetří práci technikům. | Foto: Archiv divadla

Divadlo disponuje zbrusu novým výtahem na kulisy. Kvůli nevyhovujícímu výtahu muselo dříve odmítat i některá představení. To potvrdil i ředitel divadla Jaroslav Kříž. „Ačkoliv to divák běžně nevnímá, nákladní výtah je pro chod divadla nesmírně důležitý. Kvůli původnímu malému výtahu jsme museli pár představení zcela odmítnout, nebo stěhovat kulisy ručně přes schodiště a hlediště. Nový výtah nám tak rozšíří možnosti výběru představení a také ušetří technikům spoustu času a sil,“ uvedl Kříž. Do budoucna by podle jeho slov bylo třeba ještě vyřešit úzký průchod do kulisárny, kde se výtah nachází.