Vysokou návštěvnost vykazuje také doprovodný kulturní program, který se odehrával na městském pódiu přímo naproti vánočním stánkům se stylovým zbožím. Vedení města proto plánuje na příští rok novinku. Nově by se měl na začátku příštího adventu rozzářit v parku za pódiem nový vánoční strom.

Strom na Jiřího náměstí zůstane zachován

„Chceme ozdobit jeden z jehličnanů, který tam trvale roste. Aby místo, které letos krásně dýchalo vánoční atmosférou, bylo doplněno i o další symbol, kterým vánoční strom určitě je,“ řekl starosta Roman Schulz (ODS). To však neznamená, že by místní přišli o hlavní vánoční strom na Jiřího náměstí. Tato tradice samozřejmě zůstane zachována. Jen v místě konání vánočních trhů a koncertů bude svítit další strom. Obecně si přesun trhů z náměstí na kolonádu pochvalují jak místní na sociálních sítích, tak vedení města. „Jednoznačně se to osvědčilo a počítáme s tím takto i pro příští rok,“ konstatoval starosta.

Podle místostarosty Ladislava Langra bylo důvodů ke změně místa konání vánočních trhů hned několik. „Jednak náměstí není z hlediska bezpečnosti pro tyto hromadné akce ideálním místem. Chceme si také vyzkoušet, jak to bude na kolonádě vypadat s možností budoucího přesunutí dalších větších akcí na toto místo. A také máme u kolonády velké vlastní pódium, které pro adventní vystoupení využijeme, čímž ušetříme 150 tisíc korun, které pak můžeme využít při tvorbě programu,“ řekl Langr ještě před začátkem trhů.