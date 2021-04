/VIZUALIZACE, FOTOGALERIE/ Velký bazén se šesti drahami, tribuna pro sto lidí, prosklená fasáda, výukový bazének pro děti a také vířivka a parní lázeň. To vše nabídne nový plavecký bazén v Poděbradech, který má stát za kolejemi u nádraží, vedle podchodu na Žižkov.

Celkové pohled na bazén, jehož části střech by měla pokrývat zeleň. | Foto: Vojtěch Jelínek

Budova bude energeticky šetrná s využitím solárních panelů a částí zelené střechy. Město chce co nejdříve podat žádost o dotaci z Národní sportovní agentury, která by mohla přinést až 90 milionů korun. To je více než polovina z plánovaných nákladů, které jsou 160 milionů korun.