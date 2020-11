Kaufland doložil požadované náležitosti a změněnou projektovou dokumentaci, podle které je záměr v souladu s územním plánem. Vypořádat se podařilo také návrhy a námitky účastníků řízení, tedy města a majitelů přilehlých staveb a pozemků.

Na místě tak vznikne obchodní centrum s prodejní plochou 2 950 metrů čtverečních. Parkoviště pojme celkem 216 vozidel, vjezd pro zákazníky je navržen z kruhového objezdu, vozy se zásobováním budou přijíždět z Boučkovy ulice. Vznikne také nový chodník od parkoviště podél železnice k ulici Boučkova. V areálu bude podzemní nádrž, trafostanice, reklamní zařízení nebo protihlukové stěny a oplocení podél železnice a Boučkovy ulice.

Chybět nebude ani zeleň. Zlikvidována bude pouze náletová zeleň, stávající stromy budou chráněny proti poškození. Podél Boučkovy ulice budou osazeny trnové keřové porosty mezi vzrostlými stromy. Investor zajistí další výsadbu listnatých i jehličnatých stromů. Uvažuje se také o ozelenění protihlukových stěn.

Nadměrně by neměla být zatížena v místě ani doprava. Po výstavbě obchodního centra má být kapacita kruhového objezdu kolem 50 %. Reklamní pylon bude podsvícený a na noc se bude zhasínat, a to hodinu po skončení otevírací doby, přičemž obvyklá otevírací doba je od 7 do 22 hodin.