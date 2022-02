Projekt nového bazénu se přesunul z lokality toho stávajícího, který měl projít kompletní přestavbou, na „zelenou louku“ za zimní stadion.

Co bude se současným bazénem, zatím není jasné. Podle aktuálních vyjádření by však prostory, kde bazén nyní stojí, mohla využít nemocnice stojící v sousedství. „Uvažuje se tedy o využití pro potřeby nemocnice a zahrnout ho do celého areálu,“ uvedla loni tehdejší mluvčí města Pavla Kukalová.