Zatímco před půl rokem ještě zela na místě původního parkoviště obrovská jáma, nyní se pod rukama stavebníků z firmy Hochtief rodí už první patro hrubé stavby bazénu. Jak jsme se přesvědčili, pracovníci se na stavbě pohybují i v mrazivém počasí, jaké panovalo v úterý ráno. Za pomoci jeřábu přesouvali do horní části stavby další desky.

Vizualizace budoucího nového bazénu v Nymburce na labském břehu u zimního stadionu.Zdroj: se souhlasem MěÚ NymburkPrvní návštěvníci by do nového bazénu v Nymburce měli vstoupit na konci letošního roku. V hlavní hale návštěvníci v budoucnu najdou plavecký bazén se šesti drahami o délce 25 metrů. Dále zde bude dětský bazén s atrakcemi, tobogan, relaxační bazén s vířivou lavicí a průplavem do venkovní části. Okamžitá kapacita této části činí přibližně 130 osob. Oddělený wellness provoz s kapacitou 55 osob počítá se dvěma saunovými kabinami, parní kabinou, vířivým bazénem, odpočívárnou a venkovní terasou. Na rozdíl od stávajícího bazénu má nabídnout dostatečné množství parkovacích míst, napojení na cyklostezku a možnost rozšíření areálu o venkovní prvky. Vysoutěžená cena činí necelých 389 milionů korun. Město si kvůli stavbě bazénu vzalo úvěr a společně s úsporami chce stavbu zaplatit pouze ze svých zdrojů.