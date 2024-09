Co je příčinou posunu termínu? Problém nespočívá v samotné výstavbě a dokončovacích pracích v rámci bazénu. Důvodem odložení otevření je souběžná výstavba zimního stadionu a koordinace na vybudování společných sítí. Tedy elektřiny, kanalizace, vodovodu a dalších. Potvrdil to místostarosta Zdeněk Vocásek. „V podstatě jde o to, aby postupy při výstavbě sítí u obou staveb byly koordinovány. Tedy nedělala se dvakrát kanalizace, vodovod, elektřina, trafostanice. Oba projekty byly soutěženy zvlášť, mají jiného zhotovitele. Všechno bylo projektováno zvlášť. My se nyní snažíme tyto důležité věci u obou projektů zkoordinovat, aby byly vybudovány společně. Jedním z důsledků toho bude zřejmě i posun v otevření nového bazénu,“ řekl Deníku Vocásek.