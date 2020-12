O videomappingu se začalo uvažovat už během roku, kdy se objevila kritika části místních na konání tradičního novoročního ohňostroje. Řada měst od světelné a pyrotechnické show kvůli hlučnosti upouští. Videomaapping byl však podle opakovaných vyjádření zástupců radnice cenově nedostupná záležitost. Co se tedy aktuálně změnilo? „Našli jsme takové řešení, které odpovídá stávajícím možnostem. Autor videomappingu svolil, že jej udělá za mimořádně nízkou cenu,“ konstatoval Ladislav Langr. Konkrétní cenu říci odmítl s tím, že právě autor videomappingu by si to nepřál.

Co se na nymburských hradbách objeví? „Bude to ukázka z historie města a představí se také osobnosti spojené s Nymburkem. Prezentováno bude také to, na co mohou být místní hrdí v současné době, tedy na své sportovce,“ řekl ředitel kulturního centra. Projekce se budou konat od 17.30, v 18.00, v 18.30 a v 19 hodin. Zástupci města ani kulturního centra nechtějí vzhledem k epidemiologické situaci zvát místní přímo na místo a spíše vybízejí ke sledování videomappingu z domova na stránkách města a NKC. „Samozřejmě nemůžeme zabránit těm, co půjdou okolo, či se záměrně přijdou podívat, ale doporučujeme sledování akce z domova,“ doplnil Ladislav Langr.

O způsobu oslav konce roku a přivítání nového se diskutuje v Nymburce už několik let. Část lidí tvrdě kritizovala dosavadní ohňostroj, který měl kvůli své hlučnosti za následek nepříjemné situace s domácími mazlíčky, někdy dokonce útěky z domovů. I proto se radnice ve druhé polovině roku rozhodla uspořádat anketu na téma, jak si místní přejí slavit příchod nového roku. Jednou ze dvou možností zůstával klasický ohňostroj. Druhou možností pak byl kulturní program pořádaný na Silvestra na centrálním náměstí, který by vyvrcholil odpočítáváním a slavnostním přípitkem na Nový rok. Celý program by se měl obejít bez použití pyrotechniky.

Právě pro druhou možnost hlasovalo podle našich informací více místních. Nicméně zhoršení epidemiologické situace a stávající hygienická opatření aktuálně neumožňují setkání většího počtu osob. Proto radnice rozhodla, že slavnostní silvestrovský program se uskuteční příští rok a letos dostal příležitost videomapping na nymburské hradby.