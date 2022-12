Výdejní knihobox nyní prochází testovacím provozem tak, aby od ledna vše perfektně fungovalo. „Je to takový malý vánoční dárek a my doufáme, že ho s radostí uvítají hlavně ti, kteří dojíždějí a v běžné otevírací době se do knihovny nedostanou,“ doplnil Červinka.

Novinku uvítala i místostarostka Stanislava Tichá. „Sama budu knihobox určitě využívat. Často nestíhám zajít do knihovny v provozní době, takže možnost získat knížky 24 hodin denně, sedm dní v týdnu určitě využiji. Již nyní často vracím přečtené knihy prostřednictvím biblioboxu, který je umístěn na Palackého třídě,“ řekla místostarostka.

Na pořízení knihoboxu získala knihovna od Ministerstva kultury dotaci ve výši téměř 250 tisíc korun. Dalších zhruba 150 tisíc pak dofinancovala ze svého rozpočtu.