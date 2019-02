Nymburk - Cyklisté se mají na co těšit. Při odpočinku na nových lavičkách se lidé dozví i něco o Nymburce.

Informační tabule | Foto: Repro ND

Cyklisté brázdící cyklostezku podél Labe si už brzy budou moci odpočinout na nových lavičkách. Jejich součástí by měly být i informační panely. Na akci se podílí Rotary club Jičín spolu s městem Nymburk. Jednat se má o tři lavičky. Jedna by měla stát nad elektrárnou, druhá u Fortny poblíž vrby u nymburského soudu a třetí u zadního vchodu do pivovaru. Podle Jana Rittra z Rotary klubu se na místech pro umístění laviček dohodli s městem. „Chtěli jsme vybrat ta nejkrásnější místa,“ dodal.

Informace, které by na panelech měly být, se ještě dopracovávají. Lidé by na nich měli najít informace například o regulaci Labe, Mrlině, o hydroelektrárně z roku 1923, ale také o památkách města, jako Turecké věži, kostelu sv. Jiljí, secesní vodárně, budovách Gymnázia Nymburk nebo základní škole Tyršova. V neposlední řadě nebudou chybět ani informace o nymburském pivovaru a Bohumilu Hrabalovi.

Lavičky budou z masivního dřeva. „Rotary klub na jednu lavičku přispěje 15 tisíc korun. Město pak přispívá na grafiku a montáž zhruba osmi tisíci korunami na jednu lavičku,“ dodal Ritter s tím, že s instalací laviček se počítá zhruba v polovině května.

Slavnostního odhalení by se pak lavičky měly dočkat na konci května v rámci organizované cyklojízdy podél Labe od jeho pramene až do Drážďan, kterou pořádá Rotary club ve spolupráci s Nadací Partnerství jako součást akce Týden na kole.