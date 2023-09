Přístupová trasa

Nové a velké parkoviště by mělo vzniknout na dosud nevyužívaných plochách, které od Alešovy ulice dělí nevzhledná zeď. Parkoviště bude z jedné strany omezeno dostatečným přístupem ke kolejišti, z další pak budovou Penny marketu. Z třetí strany je už zmíněná souběžná ulice Alešova ústící do kruhového objezdu, jehož výjezdy směřují na nadjezd, ke Kauflandu, do ulice Dr. Horákové a do Mánesovy směrem k zemědělské škole. Právě napojení výjezdu z chystaného parkoviště na tento kruhový objezd bylo kamenem úrazu. Nakonec výjezd z parkoviště vyústí přímo do ulice U Garáží. Přičemž vjezd na parkoviště bude zajištěn z Alešovy ulice, kde bude na křížení se Studentskou ulicí vybudován malý kruhový objezd.

Léta tančili a snili. Na podzim chtějí Zubákovi otevřít v Poděbradech Tango Café

Sečteno a podtrženo: na nové parkoviště se řidiči dostanou z Alešovy ulice díky novému kruhovému objezdu u křižovatky se Studentskou. Tato přípojka a kruhový objezd budou teprve vybudovány. Výjezd bude možný do ulice U Garáží poblíž Kauflandu. „Jsme velmi rádi, že za aktivní spoluúčasti Dopravního inspektorátu v Nymburce se nakonec našlo všeobecně přijatelné dopravní řešení, které nám umožní v blízké době tuto důležitou součást organizování dopravy v klidu realizovat,“ uvedl místostarosta Miroslav Holas.

Přetížená Alešova ulice?

Část místních se obává, že s vybudováním nového kruhového objezdu na Alešově ulici se hustota dopravy mezi hlavním nádražím a kruhovým nadjezdem u Kauflandu výrazně zvýší. „Ten vjezd z nového kruháku bude Alešovu ulici často ucpávat hlavně v dopoledních hodinách,“ myslí si Petr Vorlíček, který se na stránkách města pustil do polemiky s místostarostou Holasem. Ten však současný plán hájí. „Vzhledem k tomu, že se okolo tohoto projektu pohybuji zhruba pět let, tak si můžeš být jistý, že jsme se nad tím zamýšleli mnohokrát a toto je opravdu jediné průchodné řešení,“ oponuje místostarosta.

Z vojáka sýrařem. Ivo Nazarevič otevřel v Nymburce Sýrožrouty se skvělými nitěmi

Podle jeho slov je vždy těžké najít v centru města místo pro parkování. „Prostor pod nadjezdem se vždy nabízel jako vhodné místo pro zřízení parkoviště. Myslím si, že právě toto parkoviště přinese více pozitiv pro obyvatele domů na přilehlých komunikacích a bude do určité míry řešit nedostatek parkovacích míst právě v této lokalitě,“ je přesvědčen Holas. Podle dostupných informací by ke stavbě parkoviště a potřebných přípojek mělo dojít v příštím roce.