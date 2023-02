Foto, video: Nymburkem prošel masopustní průvod. Děti zachránily kobylu

Změnu návrhu komise zdůvodnila místostarostka Stanislava Tichá. "Ulice za poliklinikou na sídlišti leží v těsné blízkosti ulice letců R. A. F. a naší základní školy, která nese stejné jméno. Umělcům je nejen na sídlišti věnováno již několik ulic. Na letce R. A. F. zatím město nikde nemyslelo a jistě si zaslouží jejich činy konečně připomenout i tímto způsobem. Josef Jaške, Vilém Bufka i Jaroslav Čermák jsou nymburskými rodáky a patřili k aktivním účastníkům bojů druhé světové války. Na původně navrhované umělce určitě nezapomeneme při pojmenování dalších ulic," okomentovala svůj návrh místostarostka.

Zálabí je skautské

S návrhy názvů dvou ulic vznikajících na konci města po levé straně při výjezdu na Kovanice u kruhového objezdu bylo vedení města s komisí ve shodě. Ponesou jména osobností spojené se skautským hnutím. Budou se jmenovat Sourozenců Rumlových a Otokara Randáka. Sourozenci Rumlovi byli zároveň protikomunistickými bojovníky. Karlovi se podařilo po sledování Státní bezpečností ujet takzvaným Vlakem svobody na západ. Společně se sestrou Evou v roce 1993 věnovaly nádhernou vilu na Zálabí nymburským skautským a dnes ji většina místních zná pod jménem skautská vila Tortuga. Otokar Randák byl význačným vodním skautem a legendou je i pro dnešní členy oddílu Modrá flotila. Během druhé světové války se zapojil do odbojové činnosti.

Kdo jsou osobnosti, po nichž pojmenovali ulice



Josef Antonín Jaške se narodil v Nymburce 31. 3. 1913, vyrůstal v legionářské rodině. Po maturitě na nymburské reálce v roce 1931 pokračoval studiem na Vojenské akademii v Hranicích na Moravě. V československém vojenském letectvu působil od roku 1933, od 30. 6. 1934 v hodnosti poručíka. Byl i leteckým instruktorem. 16. 6. 1939 odešel ještě před vypuknutím 2. světové války do exilu v Polsku. Zemřel 20. 6. 2001 v Oxfordu.



Vilém Bufka se narodil v Nymburce 11. 8. 1915, byl leteckým mechanikem, československým válečným letcem a spisovatelem. Leteckým mechanikem se vyučil v Mladé Boleslavi a později se ve Francii, kam uprchl z okupované vlasti, přeškolil na francouzskou techniku. Vykonal několik nočních náletů. V roce 1940 byl přijat do R. A. F. jako jeden z prvních příslušníků 311. Československé bombardovací perutě, o rok později se stal kapitánem. Získal několik vyznamenání a po válce působil jako instruktor. Zemřel 20. 11. 1967 v Praze.



Jaroslav Čermák se narodil 24. 4. 1917 v Nymburce. Před válkou prošel pilotním výcvikem. V roce 1939 přešel přes Polsko a Francii do Velké Británie. Sloužil u 313. perutě jako operační pilot. Zahynul 4. 6. 1943 v Tautonu ve Velké Británii v letounu Spitfire a byl povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka letectva.



Otokar Randák se narodil 18. 10. 1926 v Nymburce. Vedl vodní skauty, s nimiž později absolvoval tajný výcvik, a následně vytvořili zpravodajskou štafetu k předávání informací pro parašutistické výsadky na území protektorátu. Působili také jako stráž Národního výboru, moto- a cyklospojky, zapojili se do obrany mostu přes Labe. Těsně po válce se Otakar Randák a jeho družina zapojili do budování přístavu vodních skautů Modrá flotila v Nymburce. Zemřel 12. 6. 2019.



Karel Ruml se narodil 25. 6. 1928 v Praze, dětství a mládí prožil v Nymburce. Byl právníkem, protikomunistickým odbojářem, publicistou a vodním skautem. Byl sledován Státní bezpečností, když se mu podařilo v roce 1951 ujet tzv. Vlakem svobody na Západ do Bavorska. O cestě a aktivní účasti v protikomunistickém odboji píše v knize Z deníku Vlaku svobody. Žil v Kanadě. Stal se držitelem čestného občanství města Nymburka. Zemřel 25. 7. 2020.



Eva Rumlová se narodila 9. 4. 1930 v Praze, navštěvovala nymburskou základní školu a gymnázium, následně Lékařskou fakultu UK Praha. Byla lékařkou a aktivní skautkou. V roce 1993 věnovala spolu se svým bratrem Karlem rodinnou vilu zvanou Tortuga a dům na Náměstí Přemyslovců nymburským skautům. Zemřela 21. 1. 2020.