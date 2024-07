Velké haly stojí u kruhového objezdu mezi Poděbrady, Přední a Pískovou Lhotou. Tempo tak odpovídá tomu, že by nákupní centrum mělo být dokončené letos v říjnu. Otevřít pro veřejnost by mělo před koncem letošního roku. Hlavním obchodem má být hobby market Perfecta. Druhým prodejna nápojů Bene nápoje, dříve Benecentrum. Třetí prodejnou pak bude diskontní řetězec Action. Ten nabízí přibližně 6 tisíc výrobků ve 14 kategoriích, od hraček po výrobky pro domácnost, zahradu nebo trvanlivé potraviny. Otevřeno má být od 7 do 22 hodin.