Donést a odnést je možné i obrazy, rámy, vázy, květináče. Ze sportovního vybavení přijímají kola, lyže i koloběžky. A ze zahradního vybavení disponují kbelíky, zahradním náčiním, dekoracemi nebo přepravkami. Naopak zbytečné je nosit čalouněný nábytek, matrace, pohovky, peřiny a deky, obuv, oblečení, domácí elektroniku, elektrozařízení, zvířecí pelechy a hračky i stavební materiály.

Jedná se o jednoduchý způsob, jak darovat funkční věci dál. „Věci tak neskončí na skládce, naopak je možné vrátit je do oběhu předáním do RE – USE centra,“ uvedla mluvčí radnice Eva Hrušková. Zdarma nebo za symbolickou cenu si lze výše vyjmenované věci vyzvednout od srpna každou středu od 16 do 20 hodin.

