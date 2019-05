To jsou některé novinky a výhody, které má přinést zřízení nových linek Pražské integrované dopravy (PID). Šest nových linek PID nahradí původních 8 linek neintegrovaných. Autobusy budou podle tvůrců jízdních řádů jezdit mnohem častěji než doposud. A navíc v nich bude platit studentská a seniorská sleva. „V integrovaných autobusech platí samozřejmě státní 75% slevy pro děti, studenty a seniory nad 65 let,“ řekl radní pro oblast dopravy Středočeského kraje František Petrtýl. „Ze všeho nejdůležitější je, že cestující mohou používat jen jednu jízdenku, na kterou můžete přestupovat mezi autobusy a také mezi autobusy a vlaky. A to je vždy levnější, než když se jede kousek autobusem a pak se musí kupovat ve vlaku nebo v navazujícím autobuse další lístek. Navíc v integrovaných autobusech platí také celodenní jízdenky nebo měsíční, čtvrtletní a roční předplatní kupony,“ doplnil Petrtýl.

Kompletní přehled cen jízdenek pro jednu cestu i pro každodenní cestování lze najít na webu Pražské integrované dopravy. V případě jízdenek pro jednu cestu se cena odvíjí od doby jízdy a počtu projetých pásem. Nové změny začnou platit od 10. března a zasáhnou Nymbursko, Poděbradsko a Kolínsko.

Pojďme si uvést některé konkrétní příklady, kde nové linky vyjdou vstříc požadavkům cestujících. Linky 678 a 679 navazují v Poděbradech na rychlíky z Prahy a do Prahy a mají také přípoje na osobní vlaky z nebo do hlavního města ve Velimi či Cerhenicích. Jde o spoje Poděbrady – Oseček – Sokoleč – Cerhenice – Cerhýnky – Dobřichov – Pečky, a ve druhém případě linky 679 o Poděbrady – Sokoleč – Oseček – Pňov-Předhradí – Velim – Vítězov – Kolín. Druhá linka znamená také první přímé spojení mezi Sokolčí a Kolínem.

V Nymburce bude na rychlíky a osobní vlaky v obou směrech navazovat většina spojů linky 676, což je trasa Nymburk – Kovansko – Bobnice – Jíkev – Studce – Loučeň. „Tato linka pojede z Nymburka do Kovanska, Bobnice a Jíkve mnohem častěji než dosavadní autobusová linka H17 a i zde přibudou víkendové autobusy. Vybrané spoje pojedou až na Loučeň, odkud už dnes jezdí do Nymburka linka 499,“ vysvětlují autoři jízdních řádů.

Nesmíme zapomenout ani na nové linky 673 a 674. Ty mimo jiné obslouží Budiměřice či Křinec a zajistí pravidelný interval do Nymburka po 30 minutách a dopoledne i odpoledne každou hodinu. Linka 673 jede Nymburk – Budiměřice – Chleby – (Nový Dvůr) – Oskořínek – Hrubý Jeseník – Mečíř – Křinec – Bošín – Sovenice. Linka 674 pak Nymburk – Budiměřice – Rašovice – Netřebice – Malý Vestec – Vestec – Křinec, přičemž vybrané spoje pokračují jako linka H12 do Rožďalovic.

Úpravy se dotknou i linky 432, která už řadu měsíců funguje. Dnes jezdí linka 432 z Lysé nad Labem přes Milovice do Vlkavy a dál autobus pokračuje jako neintegrovaná linka 260432 do Mladé Boleslavi. Nově pojede linka 432 přímo z Lysé nad Labem přes Luštěnice až do Mladé Boleslavi a cestující budou mít možnost na celou cestu využít jedinou jízdenku.

Provoz v úseku Milovice – Vlkava – Mladá Boleslav bude výrazně navýšen novými spoji, díky nimž bude souhrnný interval do Mladé Boleslavi činit v ranní a odpolední špičce 60 minut a dopoledne 120 minut. „Nově bude zaveden i víkendový provoz v intervalu čtyř hodin a spoje budou celotýdenně rovněž navazovat na směny ve ŠKODA AUTO. Prodloužená linka 432 pojede po hlavní silnici I/38 přímou trasou bez zajíždění do Němčic a do zastávek Luštěnice, Zelená a Luštěnice, Sluneční. Tyto zastávky nově obslouží linka H20 Loučeň – Mladá Boleslav,“ uvádí autoři nových linek.

NOVÉ LINKY PID

673 Nymburk – Budiměřice – Chleby – (Nový Dvůr) – Oskořínek – Hrubý Jeseník – Mečíř – Křinec – Bošín – Sovenice

674 Nymburk – Budiměřice – Rašovice – Netřebice – Malý Vestec – Vestec – Křinec

(vybrané spoje pokračují jako linka H12 do Rožďalovic)

675 Kolín – Nová Ves I – Velim – Cerhenice – Cerhýnky – Dobřichov – (Radim) – Pečky

676 Nymburk – Kovansko – Bobnice – Jíkev – Studce – Loučeň

678 Poděbrady – Oseček – Sokoleč – Cerhenice – Cerhýnky – Dobřichov – Pečky

679 Poděbrady – Sokoleč – Oseček – Pňov-Předhradí – Velim – Vítězov – Kolín