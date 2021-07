Od začátku března si cestující i řidiči na Královéměstecku zvykají na nové jízdní řády. Několik autobusových linek zaniklo, několik jich přibylo. Jak se změna jízdních řádů osvědčila?

Po čtvrtroce některé změny ve veřejné dopravě nehodnotí lidé z Městce Králové příliš kladně. | Foto: Deník/Barbora Šturmová

Na začátku března přešlo Královéměstecko do integrovaného systému veřejné dopravy Prahy a Středočeského kraje. Zanikly například ranní přímé linky z Městce Králové do Kolína a Nymburka. Naopak vzniklo přímé spojení Dubečna s Poděbrady. Nově jezdí také přímý spoj z Městce Králové do Dobšic a z Dlouhopolska přes Městec Králové do Rožďalovic. Změnily se také časy odjezdů autobusů. Podle ohlasů s většinou změn lidé spokojeni nejsou.