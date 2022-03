O tom, že právě tato stanice byla zapotřebí, svědčí i fakt, že hned první den jejího fungování bylo obsazeno 8 lůžek. Část pacientů byla přeložena z jiných oddělení, část do nemocnice týž den přijali. „Otevření této stanice nám dovoluje uvolňovat akutní lůžka pro pacienty, kteří by jinak na plánovanou operaci museli čekat, nebo v případně úrazu byli převezeni jinam,“ řekla jednatelka nemocnice Nela Gvoždiaková.

Na stanici jsou přijímáni pacienti po mozkových příhodách, po chirurgických operacích k rehabilitaci, k doléčení z interny. Umisťování se týká také onkologických pacientů v takzvaném preterminálním stavu. Tedy nevyléčitelně nemocných. „Právě pacienti v tomto stadiu mohou být po vyřízení žádosti přijati i z domova,“ vysvětluje primář oddělení Jakub Říha.

Ten má k ruce zatím čtyři zdravotní sestry. Předpokladem je, že v plném stavu by jich mělo sloužit pět až šest.

Do budoucna by v rámci této stanice měl podle primáře fungovat také takzvaný paliativní tým. Ten by měl být složen z lékaře z oddělení ARO, interny a také paliatra. „Právě s nimi bychom chtěli konzultovat naši péči o nevyléčitelně nemocné,“ vysvětlil Jakub Říha.