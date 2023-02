Původně radnice plánovala, že nová budova pojme zhruba 100 dětí, což by byl dvojnásobek oproti stávajícímu stavu. „Vzhledem k tomu, že v lokalitě u Podniku výpočetní techniky se počítá s výstavbou dalších tří velkých bytových domů, měla by mít školka nakonec kapacitu 150 míst,“ řekl Deníku místostarosta Zdeněk Vocásek.

S tím souvisí i zvětšení prostoru zahrady, kde si děti budou hrát. Ta se má rozrůst o 380 metrů čtverečních. Co však nyní dělá projektantovi a potažmo městu vrásky na čele, jsou parkovací místa. Doporučení, které musí brát v potaz stavební úřad, je vytvořit poměr jedno parkovací místo na pět dětí. V našem případě je tedy třeba vybudovat 30 parkovacích míst. „To není úplně jednoduchá záležitost. Budeme zvažovat i vybudování parkovacích zálivů za budovou,“ uvedl jedno z možných řešení Vocásek.

Ze zmíněných 30 parkovacích míst by mělo být alespoň pět dlouhodobých. Ty mají využívat zaměstnanci školky. Ostatní by bylo možné zřídit v krátkodobém režimu, aby je rodiče využívali při přivezení a odvezení dítěte.

K problému s parkovacími místy se rada co nejdříve vrátí. Je možné, že se bude situací zabývat na nejbližším jednání za dva týdny.

Příliš drahá přestavba

O demolici staré budovy školky Růženka na Zálabí a stavbě nové rozhodli radní už loni. Hned na začátku zavrhli možnost stávající školku pouze přestavět. Vyšlo by to příliš draho. „Na základě provedených průzkumů je stavba nové školky nevyhnutelná a přestavba té stávající při zachování současné kapacity školky neekonomická,“ uvedl místostarosta. Kromě vysoké ceny za přestavbu by byl problémem také azbest, který obsahuje.

Nová školka by měla být takzvaným modulovým komplexem. Nepůjde tedy o klasickou zděnou stavbu. Budova má být maximálně dvoupatrová a bezbariérová. K ní přibude také zahrada, jejíž součástí se má stát kopec, kde si budu děti hrát.

Vyjádření dotčených úřadů a vydané stavební povolení chce mít radnice do října příštího roku. V první polovině roku 2024 má být vysoutěžen stavitel nové školky a ve druhé polovině téhož roku má být hotovo. Celá akce má vyjít na 2,2 miliony korun. Do nové školky by měly děti vyrazit už v září příštího roku.