„Hotových nebo ve výstavbě je v tuto chvíli deset přístavišť. Dalších patnáct chceme začít stavět příští rok,“ řekl Deníku ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů. Ve středních Čechách se to týká na Labi Mělníka, Brandýsa nad Labem, Lysé nad Labem, Nymburka, Poděbrad, Osečka a Kolína. Co se týče Vltavy, vyvazovat své lodě budou moci loďaři v Davli, Kamýku nad Vltavou a Štěchovicích.

V některých městech a obcích vznikají hned dvě přístaviště. Tak tomu bude i v Poděbradech, kde zahájení stavby obou typů přístavišť začalo ve čtvrtek. Na levém labském břehu bude moci kotvit až 14 malých rekreačních lodí. Jen o pár desítek metrů dál u opačného břehu vyroste molo pro výletní a osobní lodě. Ačkoliv samotné molo bude mít délku devět metrů, bude v takovém přístavišti možné zakotvit i s lodí dlouhou 85 metrů. Doplnit zásoby tak bude moci i jedna z největších lodí pohybujících se aktuálně po českých řekách, Florentina.

Mola vydrží i povodně

Konstrukčně jsou nová přístavní mola pro oba typy lodí vyprojektována tak, aby vydržela i případnou velkou vodu. „Jejich konstrukce umožní trvalé ponechání lodí na místě i přes zimu a bezpečně odolá i největším povodním na Labi,“ konstatoval Jan Bukovský, mluvčí ŘVC. Zároveň jsou bezbariérová, takže v centrech měst mohou z lodí vystupovat bez omezení i lidé pohybově znevýhodnění.

V sezóně mohou lodě kotvit v přístavištích 48 hodin zdarma a pomocí přístavní karty bude možné z odběrných sloupků čerpat elektřinu a vodu. „Tedy nebudou muset u kabinových lodí běžet všechny přístroje přes noc, jak tomu bylo doposud, ale naopak mohou být všechny vypnuté. Chceme mimo jiné, aby lodě kotvily ekologicky,“ doplnil Lubomír Fojtů.

Na výstavbě přístavišť spolupracují i radnice dotčených měst. Ty například budují nové či opravují přístupové cesty k molům, zajišťují osvětlení v okolí a časem chtějí nabídnout i další služby, které by vylákaly turisty z lodí do měst. To se týká například rozcestníků či map měst umístěných u výstupů z lodí.

Stavbu přístavišť platí stát

Peníze na projekt stavby přístavišť plynou ze Státního fondu dopravní infrastruktury, tedy od státu. Stavba jednoho přístaviště pro rekreační lodě vyjde zhruba na 28 milionů korun. Molo pro velké osobní lodě je pak podstatně levnější a stojí v rozmezí od 6 do 8 milionů. „O lodní dopravu začal být enormní zájem. Jak ze strany majitelů rekreačních plavidel, kteří si udělají dovolenou či podniknou výlety po řece a vystoupí přímo v centrech měst. Stejně tak ale zájemci poptávají velké výletní lodě a cestování na jejich palubách začíná být velmi populární,“ řekl Fojtů.

Zpoždění deset let

O projektech výstavby přístavišť na Labi a Vltavě se mluví už dlouho. Například v Poděbradech smlouvu o výstavbě přístavišť podepisoval někdejší starosta Ladislav Langr v roce 2012. Několikrát už také byly stanoveny konkrétní termíny, ale pokaždé z nich sešlo.

„Prodlevy vznikly kvůli majetkovému vypořádání se státními podniky Povodí. A také bylo potřeba aktualizovat studii, která pro všechny přístaviště počítala ekonomiku. Nemůžeme stavět za peníze Státního fondu dopravní infrastruktury, aniž bychom měli spočítané finanční plány,“ vysvětlil ředitel ŘVC. Podle jeho slov byla studie na stavbu přístavišť vypracována v několika variantách a poměrně dlouho se vyhodnocovalo, co stavba těchto přístavišť přinese v kontextu investovaných peněz.

Situace s přístavišti v dotčených městech a obcích



LABE:

Mělník – pouze pro rekreační lodě – stavba začala

Brandýs nad Labem – obě přístaviště - příští rok

Lysá nad Labem – obě přístaviště – komplikace s projektem – příští rok

Čelákovice – obě přístaviště – stavba začala

Nymburk – obě přístaviště – molo pro osobní lodě hotové, pro malé lodě příští rok

Poděbrady – obě přístaviště – stavba začala – příští rok

Oseček – malá plavidla – komplikace s peticí místních – odloženo na neurčito

Kolín – obě přístaviště, pro osobní lodě hotové, pro malá plavidla příští rok



VLTAVA:

Davle – rekreační lodě – stavba začala

Štěchovice – rekreační lodě – příští rok

Kamýk nad Vltavou – rekreační lodě – příští rok