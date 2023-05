Revoluce místostarostů v Poděbradech. Starostu Červinku chtějí ve středu odvolat

Jednání zástupců několika sdružení v pondělí večer vyústilo v konečnou dohodu o podobě nové koalice. Tu budou tvořit zástupci VpP (5 mandátů), ODS (3) a Naše Poděbrady (2). Jedenáctým hlasem bude zmíněný Zdeněk Havlas, přeběhlík ze starostova hnutí. Poslední, dvanáctý hlas by měla mít koalice od Lucie Kurkové, jediné zástupkyně hnutí Žijeme pro Poděbrady.

V opozici se tak ocitne starostovo hnutí Nezávislí kandidáti (6) a sdružení Pro občany Poděbrad (3). Dohodu na nové koalici potvrdil v úterý ráno lídr nejsilnějšího uskupení nové koalice Ladislav Langr. „Jsme dohodnuti. Naše hnutí bude součástí nové koalice. Ta bude mít 12 hlasů. Konkrétní obsazení funkcí říkat nebudu,“ uvedl v úterý ráno Ladislav Langr.

Zrušené jednání ve středu?

K odvolání starosty Jaroslava Červinky a vzniku nové koalice mělo dojít na středečním plánovaném jednání zastupitelů. V úterý ráno se ale na úřední desce objevila zpráva zveřejněná starostou. V ní se píše, že zasedání zastupitelů, které mělo začít ve středu ve 14 hodin v jednacím sále radnice, je zrušeno. „Z důvodu vysokého počtu omluvených členů zastupitelstva,“ uvedl starosta. Náhradní termín neurčil.

Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Volba starosty Jaroslava Červinky.

Tento argument však Langr označil za nesmysl. „Bohužel se pan starosta snaží kopat kolem sebe do poslední chvíle. Je to snaha o to, aby na jednání přišlo co nejméně zastupitelů a nebyli usnášeníschopní,“ řekl Langr. Na reakci ohledně zrušeného jednání jsme se chtěli zeptat i obou místostarostů Romana Schulze (ODS) a Miroslava Holase (Naše Poděbrady). V úterý dopoledne ale nebrali telefon. Během dopoledne tak nebylo jasné, zda se úterní jednání zastupitelů uskuteční či nikoliv.

Odcházíme do opozice

V pondělí večer vydalo prohlášení sdružení Nezávislí kandidáti dosavadního starosty. V něm odmítá argumenty koaličních partnerů, které uvedli jako důvody pro vypovězení koaliční smlouvy. „Starostovi je vytýkáno autoritativní řízení a nedostatek respektu ke koaličním partnerům. To důrazně odmítáme, opak je pravdou,“ píše se v prohlášení. Zástupci hnutí také potvrzují, že odcházejí do opozice.

„To, že naše vize pro rozvoj města Poděbrad už nejsou našimi bývalými koaličními partnery vnímány jako stmelující prvek pro řízení města, nás mrzí, ale nemůžeme z našich cílů slevit. Odcházíme tedy pracovat dál do opozičních lavic,“ píše se v dokumentu, pod nímž je podepsáno pouze šest ze sedmi stávajících zastupitelů Nezávislých kandidátů. Chybí Zdeněk Havlas.

Nic neřeknu

V úterý jsme kontaktovali i Zdeňka Havlase a chtěli se zeptat na důvody, které jej vedou k opuštění koaličního hnutí starosty. Jakékoliv vyjádření ale v tuto chvíli odmítl. „Opravdu si počkejte na jednání. Všechno řeknu, až přijde ten správný čas. Nyní nebudu komentovat vůbec nic,“ řekl Deníku Havlas. Dvanáctým hlasem pro koalici by měla být Lucie Kurková, jediná zástupkyně hnutí Žijeme pro Poděbrady. „Já to v tuto chvíli ještě zvažuji. Nechci se k tomu teď vyjadřovat,“ odpověděla po telefonu na náš dotaz, zda skutečně novou koalici podpoří.

Účast v nové koalici naopak odmítají tři zástupci sdružení Pro občany Poděbrad (POP). K situaci se vyjádřil předseda Jiří Mareš. „Pan Langr nás informoval, že hodlá vyjednávat o nové koalici. Bohužel součástí koalice má být i pan Káninský a jakékoli spojení s tímto kmotrem poděbradské politiky odmítáme,“ uvedl Mareš.

Koalice z rozumu, ne z lásky

Hnutí VpP i osobně Langr dlouhodobě kritizovali některé postupy a chování stávajícího radního Miroslava Káninského ze strany Naše Poděbrady. V září 2019 společně s celou opozicí opustili jednání zastupitelstva na protest proti chování radního, který měl údajně vulgárně vybízet k podání výpovědi a vyhrožovat pracovní likvidací tehdejší vedoucí odboru životního prostředí Lence Skalické.

Loni před volbami se Langr ostře vymezil vůči Káninského iniciativě, v rámci níž nechal sledovat soukromým detektivem několik opozičních kandidátů s cílem dokázat, že nežijí trvale v Poděbradech. „V životě by mě nenapadlo, že se něčeho takového můžeme v roce 2022 dočkat. Ale pan Káninský už v minulosti dokázal, čeho je schopen a kdo ví, čeho všeho se od něj ještě můžeme nadít,“ řekl Deníku Langr loni v srpnu.

Nyní spolu zasednou v koaličních řadách. Není to pro Langrovo hnutí problém? „To není koalice z lásky, ale koalice z rozumu. A jak s oblibou říkám, tančit můžete na sále jen s tím, kdo na sále je,“ komentoval Langr nynější spolupráci s dříve kritizovaným oponentem.