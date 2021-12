Linka 540 Poděbrady – Pátek - Záhornice pojede po nové trase. Přestupní bod na linku 541 se přesouvá z Netřebic do Úmyslovic, ve zrušené části trasy je nahrazena linkou 541. Změna přinese zrychlení spojení do Poděbrad pro Dymokury, Chotěšice a Záhornice s možným přestupem do Nymburka. Zároveň se zlepší návaznost linky na vlaky v Poděbradech. Nově se zařazuje noční spoj z Poděbrad po 20. hodině.

Linka 541 Nymburk – Úmyslovice - Městec Králové - Dlouhopolsko má rovněž novou trasu s novým přestupním bodem v Úmyslovicích. Ve zrušené části je nahrazena přesměrovanými linkami 540 (v úseku Netřebice - Dymokury), 542 (Dymokury - Rožďalovice) a 463 (Rožďalovice - Hasina). „Změny přinesou zlepšení návaznosti na vlaky v Nymburce. Čerstvě bude jezdit noční spoj po 20. hodině z Nymburka do Městce Králové,“ uvedl ředitel OAD Kolín Martin Pípal.

PODÍVEJTE SE: Nymburské historické centrum večer dýchá vánoční atmosférou

Novou trasu má i linka 542 Poděbrady – Dymokury - Rožďalovice, ve zrušené části ji nahrazuje přesměrovaná linka 540. Linka od neděle navazuje na vlaky v Poděbradech i v pracovní dny. Spoje z Dymokur do Rožďalovic budou jezdit v pracovní dny i o prázdninách ve dvouhodinovém intervalu. „Úprava linky reaguje na požadavky obce Dymokury a cestujících, kterým chybělo spojení směrem na Černou Horu a Svídnici,“ vysvětlil Pípal.

K menším změnám dochází i u dalších linek, některé spoje se prodlužují a budou čerstvě zajíždět do nových zastávek. Na lince 543 bude vybraný pár spojů zajíždět do obce Sány. Zlepší se tak spojení do školy v Libici nad Cidlinou. Další vybrané spoje pojedou v Poděbradech až ke škole. Na linku 598 je přidán ranní víkendový pár spojů na trase Poděbrady - Městec Králové.