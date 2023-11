/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pro část místních začíná advent už příjezdem vánočního stromu na náměstí. Toho se dočkali Nymburští v úterý 28. listopadu dopoledne. Kamion se speciálně upraveným návěsem přivezl zhruba šestnáctimetrový smrk na náměstí krátce před půl desátou. Zhruba o hodinu později se už tyčil do výše nedaleko morového sloupu jako nový dočasný symbol města.

Příprava vánočního stromu na transport na náměstí Přemyslovců v Nymburce | Video: Miroslav S. Jilemnický

Zatímco v posledních letech stály na náměstí jehličnany darované lidmi z vesnic v širším regionu, letos to měl vánoční strom do centra pouhý kilometr jízdy. Rostl totiž na zahradě opravovaného rodinného domu na křižovatce ulic Poděbradská a Kramolínova. Šoféři jezdící po Poděbradské od centra směrem k Albertu jej po levé ruce vídali každý den, strom stál přímo u hlavního tahu.

„Už jsme měli strach z podrůstání kořenů, náš dům i sousedů je od něj velice blízko. Proto jsme se rozhodli nabídnout jej městu jako vánoční strom. Poprvé jsme jej nabídli už loni, tehdy to nevyšlo. Letos už ano,“ usmíval se Martin Šnábl, majitel domu i zahrady, na němž smrt ztepilý rostl přibližně padesát let. „Je zhruba stejně starý jako dům. A ten se stavěl někdy v letech 1973 nebo 1974,“ řekl majitel domu, který si uříznutí a naložení jehličnanu také pečlivě nahrával.

Naštěstí se v Nymburce nevyplnila pondělní předpověď počasí, která varovala před možným nočním sněžením, které by zkomplikovalo práci zaměstnancům technických služeb. Ti by měli se zasněženým stromem i zachumelenými silnicemi více práce. A samotný strom by po uříznutí jistě vážil více než něco málo přes dvě tuny.

Uzavření centra

Uříznutí a transport vánočního stromu přesto provázely drobné komplikace, a to hlavně pro místní řidiče. Od časného rána byl uzavřen úsek Poděbradské ulice od křižovatky s Palackého třídou. Šoféři pak na výjezd z města směrem k Babínu a Poděbradům zamířili po ulici Maršála Koněva.

Když se kamion se stromem dal po deváté ráno do pohybu, policisté a strážníci na několik minut uzavřeli centrum města, aby náklaďák s rozměrným smrkem širokým přes oba jízdní pruhy mohl projet po Velkých Valech ke kruhové křižovatce u hudebního klubu Mlejn a odtud pak po Boleslavské třídě na náměstí. Bylo chvíli po čtvrt na deset dopoledne, kdy hlavní náklad zajel podél morového sloupu až k místu tradičního usazení před pobočkou České pošty. Následován jeřábem, který jej znovu z návěsu napřímil.

Nedělní rozsvícení

Pracovníci technických služeb spodní část kmenu ořezali, a také jej museli částečně zkrátit. I tak je mohutnou dominantou náměstí Přemyslovců. Posledním úkolem bylo strom srovnat tak, aby stál ze všech pohledových stran rovně a byl připraven na letošní výzdobu. Ta začne hned v nadcházejících dnech, protože skutečný advent začíná už tento víkend.

Začal prodej vánočních stromků. Dají se pořídit od dvou stovek do čtrnácti set

V neděli bude náměstí opět zaplněné lidmi, kteří dorazí na slavnostní rozsvícení stromu. Tomu budou předcházet už od 14 hodin adventní trhy. V 16 hodin slavnostně otevře Ježíškova nebeská kancelář a po vystoupení pěveckého sboru místní umělecké školy a krátkých proslovech by se kolem tři čtvrtě na pět měl strom poprvé rozzářit. Hned potom bude na náměstí následovat koncert Báry Basikové.

