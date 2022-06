Nikdy nezapomeneme na vaši laskavost, loučí se ukrajinská rodina s Poděbrady

Čtyři měsíce žil Yevhen Bushynskyi se svojí ženou a třemi dětmi v Poděbradech. Putinova válka je vyhnala z Charkova. V nouzi se uchýlili do Poděbrad, kde byli ubytováni v městském penzionu na Ostende. Nyní přišel čas loučení. Rodina podle našich informací získala víza do USA a na rozloučenou napsal Yevhen všem Poděbraďákům dojemný dopis, v němž děkuje za veškerou pomoc a vzdává hold místním za to, jak jeho rodinu přijali.

Otec ukrajinské rodiny děkuje i Základní škole Václava Havla a jejímu řediteli Vlastimilu Špinkovi, kam děti dočasně chodily. Škola pomáhala Ukrajincům i formou sbírky od začátku války. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický