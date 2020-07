Ve městech na okrese se žádná dramata nekonají. Současná data porovnávají míru nezaměstnanosti za loňský a letošní červen. V Nymburce je aktuální nezaměstnanost 4,5 procenta. Oproti loňským 3,7 procenta se tak příliš výrazně nezvýšila. V absolutních číslech to znamená, že na Úřadu práce je přesně o 50 více než uchazečů než loni. Zatímco loni práci hledalo 377 lidí, letos je to 427. Přitom v Nymburce nyní žije celkem 9 404 ekonomicky aktivních lidí. Tedy těch ve věku mezi 15 a 64 lety.

Čísla nezaměstnaných nejsou dramatická ani v dalších městech regionu. V Poděbradech se z loňských 3 procent letos zvedla na 4,3 procenta. Lázeňské město tak eviduje aktuálně 374 nezaměstnaných. V Lysé nad Labem v meziročním srovnání přibylo 37 nezaměstnaných, celkem jich je 174. Procentuálně je ve městě aktuálně 2,8 procenta nezaměstnaných. Sousední Milovice evidují 4 procenta nezaměstnaných, což je 334 osob.

Zajímavá jsou ale čísla z některých obcí. Například Odřepsy mají nejvyšší nezaměstnanost v rámci celého okresu. Z loňských 7,2 procenta je to letos 9,5 procenta. I tato čísla je však potřeba brát s rezervou, neboť reálně to znamená, že oproti loňským 16 nezaměstnaným je jich letos v obci 20. Podle starosty Vladimíra Netíka má na číslo vliv krach některých podnikatelů. „Někteří museli skončit. Nepomohla tomu samozřejmě ani jarní krize, podle mě je to číslo tím dost ovlivněno. Osobně nemám přehled, kteří přesně lidé jsou na seznamu nezaměstnaných, ale myslím si, že to budou z větší části právě bývalí podnikatelé,“ uvedl starosta.

Skokanem roku v nezaměstnanosti je podle procentuálního vyjádření obec Netřebice. Z loňských 2 procent je to letos v červnu 8,8 procenta. Starosta Davida Pinkas důvod nárůstu počtu nezaměstnaných nezná. „Nejsem si vědom toho, že by přišel někdo z lidí zaměstnaných ve fabrikách o práci během covidové krize. Je možné, že se bude jednat o někoho, kdo se nově přistěhoval, ale v tuto chvíli to nemohu potvrdit,“ řekl.

Na opačném pólu jsou Žitovlice, malá obec poblíž Rožďalovic. Oproti loňským sedmi nezaměstnaným letos není na Úřadu práce přihlášen nikdo. V této obci je tedy nulová nezaměstnanost.

Zdroj: Deník