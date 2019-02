Nymbursko - Během září opět stoupla míra nezaměstnanosti. Na Nymbursku se vyšplhala na 8,7 procent.

Úřad Práce. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Archiv

Měsíc září opět zahýbal statistikou nezaměstnanosti. Nymburský úřad práce evidoval ke konci září 4 264 lidí bez práce. Míra nezaměstnanosti se vyšplhala na 8,7 procent. To je o jednu desetinu procenta výše, než v srpnu.

Během září přibylo do evidence úřadu práce 663 nových uchazečů o zaměstnání. Do tohoto čísla se promítli také absolventi škol. „Nástup absolventů se projevuje nejvíc právě v září,“ řekl Pavel Krpálek z úřadu práce v Nymburce.

Lidé mohli v září vybírat z 260 volných pracovních míst. Jejich struktura se podle Krpálka výrazně nemění. Ze strany lidí je největší poptávka po administrativních profesích, kterých se ovšem nedostává a nabídka nemůže zájem pokrýt. Na druhé straně zaměstnavatelé shánějí hlavně řidiče nebo odborné dělnické profese.

Velký problém pak mají zaměstnavatelé, pokud hledají pracovníky na směný provoz. „A ekonomická situace má vliv také na dojíždění za prací,“ dodal Krpálek. Stručně řečeno, lidem se za prací dojíždět nechce. Což je dáno i tím, že ať už provoz osobního auta, jízdenky na vlak nebo autobus stojí peníze.

Stálá poptávka je také po pracovní síle v zemědělství. Ovšem jak na úřadu práce, tak zaměstnavatelé registrují neochotu lidí pracovat v tomto oboru.

Podle čtvrtletní statistiky je nejvíce nezaměstnaných ve věkové skupině od 20 do 24 let, celkem 628, následuje skupina od 30 do 34 let – 592. Průměrný věk uchazečů je 37 let. Co se vzdělanostní struktury týče, v evidenci úřadu práce je 1 877 uchazečů o práci se středním odborným vzděláním (vyučen). 975 uchazečů se základním vzděláním a praktickou školou a 726 uchazečů o práci s úplným středním vzděláním s maturitou bez vyučení.

Nejvyšší nezaměstnanost v regionu je v Chotěšicích

Během září stoupla nezaměstnanost na Nymbursku o jednu desetinu procenta na 8,7 procent. V evidenci úřadu práce bylo více než 4 tisíce lidí. A která obec v okrese se nejvíce potýká s nezaměstnaností? Podle zářijové statistiky úřadu práce s nejvyšší nezaměstnaností bojují v obci Chotěšice, kde je bez práce 27,42 procent lidí. Na druhém místě je Oseček, kde je míra nezaměstnanosti 23,08 procent a na třetím místě jsou Kolaje se 21,05 procenty. Na opačné straně tabulky s nejnižší nezaměstnaností je obec Hořany, kde je bez práce jeden člověk ze 47 ekonomicky aktivních obyvatel a míra nezaměstnanosti je 2,13 procent. Druhé místo obsadily Kouty, kde je bez práce šest lidí ze 120 a míra nezaměstnanosti 5 procent. Třetí obec s nejnižší nezaměstnaností jsou Choťánky, kde míra nezaměstnanosti dosáhla 5,73 procent.

Jak jsou na tom města regionu

Nymburk 9,11%

Poděbrady 8,19%

Lysá nad Labem 8,53%

Milovice 16,78%

Sadská 9,09%

Městec Králové 9,39%