Nevzhledná zeď bazénu se má proměnit v informační plochu

/FOTOGALERIE/ Oprýskaná zeď současného bazénu s často nevkusnými billboardy je terčem kritiky místních na sociální síti vcelku pravidelně. Komentáře oprávněně upozorňují na to, že je to špatná reklama městu při vjezdu do centra a volají po nápravě. Té se možná v brzké budoucnosti místní skutečně dočkají.

Stěna bazénu, která nedělá městu dobrou vizitku. | Foto: Deník / Miroslav S. Jilemnický