Netopýr přiletěl do Kněžiček až z Kaliningradu!

Pozoruhodnou událost zaznamenali ochránci zvířat ze Záchranné stanice Huslík v Poděbradech. Minulý týden přijali netopýra, který na své poměry absolvoval neuvěřitelnou trasu více než 650 kilometrů z ruského Kaliningradu až do Kněžiček. Přitom o netopýrech nelze tvrdit, že by to byli tažní tvorové.

Netopýr, který doletěl z Ruska až do Kněžiček. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický