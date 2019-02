Nymburk - Spojí se nymburská a městecká nemocnice? A na jak dlouho dostane Nymburk smlouvu?

Nemocnice Nymburk | Foto: Deník/Lukáš Trejbal

Nymburský starosta Miloš Petera se podrobněji vyjádřil k situaci v Nemocnici Nymburk na poslední tiskové konferenci na radnici. Čtenářům přinášíme aktuálně jeho výroky.

Začátek debaty se točil okolo sumy 1,8 milionu korun, kterou by město předalo nemocnici a odlišným názorům radních. „Radní mají různý pohled na nemocnici. Někteří tvrdí, že by město mělo určitou částku na nemocniční provoz dávat pravidelně. Zaznívají názory, že by se nemocnice o sebe měla postarat úplně sama bez investic. Z mého pohledu je to varianta nereálná," myslí si Petara s tím, že předání 1,8 milionu nemocnici není v tuto chvíli mezní.

Jak ale vznikl dluh 1,8 milionu korun, který chce město za nemocnici zaplatit. Špatným hospodařením, nebo je to dluh, který se za nemocnicí vleče už delší dobu? „Dluhy v nemocnici vznikají, je na ně dán splátkový režim. Musíme si uvědomit, že velká část peněz, které jsou v nemocnicích, jsou mzdové prostředky. Ty v Nymburce dělají 65 až 70 procent. Ostatní položky jsou 30 procent, to je velmi malá částka," uvedl starosta.

Nymburk nyní řeší nasmlouvání lékařské péče. Paní ředitelka Alice Opočenská jedná na pojišťovně Škoda. To je totiž pojišťovna, která má vyjednávat se středočeskými nemocnicemi. „Cílem města i nemocnice je, aby se přehodnotila varianta střednědobé na dlouhodobou smlouvu s pojišťovnami. Abychom mohli čerpat peníze z ROPu (Regionální operační program–pozn. aut.), k tomu je potřeba zachovat rozsah péče, která tam je. V tom chceme mít jasno během listopadu."

Kdo sleduje stav zdravotnictví, ví, že docházejí peníze hlavně v pojišťovně VZP. Proto se hledají i v Nymburce úspory. Podle Petery si musí město a nemocnice ohlídat, aby nespadla mezi ty, které zažijí útlum a kde bude dominantní následná péče.

Nymburk zřejmě dostane smlouvu do tří let.

„Do tohoto stavu jsme se dostali tím, že pojišťovny by byly rády, aby se rozsah lékařské péče řešil v našem regionu komplexně ve spolupráci nemocnic Nymburk a Městec Králové. Dlouhodobá smlouva by mohla vzniknout za určité spolupráce mezi oběma nemocnicemi. To je věc dalšího jednání. My chceme docílit dlouhodobou smlouvu s pojišťovnami a je na nich, aby stanovily podmínky, za jakých jsou schopni nám takovou smlouvu nabídnout."

Pro nemocnice Nymburk i Městec tedy platí, co budou chtít pojišťovny. „Dali jsme mandát paní ředitelce, že má možnost jednat o zájmu na pětiletou smlouvu a že jsme schopni uvažovat o užší spolupráci s městeckou nemocnicí. Uvidíme, zda se pojišťovnám podaří přesvědčit také Městec," uvažuje Petera.

Ten spoléhá i na to, že v rámci jednání s pojišťovnami navrhli nový model akutní péče v Nymburce. „Řekli jsme, že omezíme akutní péči za podmínky spolupráce s Městcem. Druhá zní, že budeme samostatní, ale Městec s námi nasmlouvá následnou péči na ta lůžka, která my snížíme za akutní," navrhuje nymburská strana.

Vtip je v tom, že na následnou péči nepotřebujete tolik zdravotního personálu, na akutní lůžka je vše striktně určeno. Už se ale nekouká na to, zda je to lůžko obsazené nebo není. Potom se mohou zdát mzdové prostředky vysoké. „Mám ovšem zkušenosti z celých středních Čech. Vím, že se nemocnice neobejdou bez peněz od zřizovatele. Doba je taková, že peněz se nemocnicím nedostává," dodal starosta Petera na tiskovce.