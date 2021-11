O podporu požádala mluvčí nymburské nemocnice Michaela Prchlíková. „Prosíme dárce krve všech krevních skupin z Nymburka a širokého okolí, aby nás podpořili a objednali se na odběr krve i plazmy do Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Kontakt na transfuzní stanici je 326 743 404 nebo 731 542 896,“ uvedla mluvčí nemocnice.

V Nymburce zatím není transfuzní stanice a odběrové místo. Proto musí dárci do sousedních měst a regionů. I to by se však do budoucna mělo změnit. „Vytvoření transfuzního oddělení je jedním z našich cílů, na kterém pracujeme. Snažíme se, ale to, co léta stálo a nerozvíjelo se, nejde změnit celé za dva roky. Než se nám toto podaří splnit, buďme prosím solidární a pomozme v rámci našich nymburských možností,“ doplnila jednatelka Nela Gvoždiaková.