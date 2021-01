Podle mluvčí nymburské nemocnice Anety Šenové zatím není možnost očkovat jiné skupiny lidí, než jsou zdravotníci a sociální pracovníci. „Nedisponujeme dostatkem vakcín. Snížení dodávek vakcíny do celého Česka se dotkne samozřejmě i Středočeského kraje, tedy i naší nemocnice. Hned jak budeme mít k dispozici více informací o rozpisu a distribuci očkovacích vakcín, budeme o tom informovat,“ uvedla Šenová.

Čekání na vakcíny

Nedostatek vakcín potvrdil zástupcům nymburské radnice poradce středočeské hejtmanky Michal Bláha. Už v pondělí byl podle jeho slov všem očkovacím místům ve Středočeském kraji v systému Reservatic skryt kalendář Očkování 1. dávka pro veřejnost. Aktuálně se veřejnost nemůže rezervovat na žádný termín prvního očkování. Už provedené rezervace zůstávají zachovány.

„Důvodem skrytí kalendáře je doočkování prioritních skupin, jako jsou zdravotníci, personál sociálních služeb, senioři v místech sociálních služeb a další. Dále také oznámené snížení dodávek vakcín a další snížení počtu vakcín ze strany ministerstva v průběhu tohoto týdne. V nejbližších dnech, až bude oznámen rozpis nových dodávek a distribuce po kraji, poskytneme další instrukce,“ uvedl poradce středočeské hejtmanky.

Očkují aspoň personál domovů

Podle dvou oslovených ředitelů Domovů pro seniory je v tomto týdnu v plánu očkování jejich personálu. Toho z rožďalovického domova se to týkalo v pondělí a úterý. „Tyto dva dny jezdili naši zaměstnanci na očkování do nymburské nemocnice. Pro naše klienty jsme požadovali příjezd očkovacího týmu k nám. Dostali jsme z nemocnice odpověď, že jakmile bude tým ustanoven, přijedou a naočkují i klienty,“ uvedla ředitelka domova seniorů v Rožďalovicích Jana Příhodová. Konkrétní termín očkování pro klienty zatím nezná.





Stejně jako její kolega Jaromír Novák z poděbradského domova Luxor. „Naši klienti v té úplně první fázi očkováni nebudou, jelikož 95 procent z nich covid nedávno prodělalo a mají v těle zatím protilátky. Personál bude očkován v pátek v nymburské nemocnici. Zajišťujeme logistiku celé akce, aby se měl kdo starat o naše klienty a zároveň do Nymburka postupně dorazili všichni zájemci o očkování. Využijeme i nás služební vůz,“ vysvětlil Novák.

Města mohou pomoci s registrací

Ačkoli je rezervační systém na konkrétní termíny v celém kraji nyní nefunkční, města deklarují připravenost pomoci seniorům s rezervací, až to bude možné.

„Pokud takovou pomoc potřebujete, volejte na radnici 325 501 423 nebo 724 107 093 v pondělí až pátek od 8 do 15 hodin. Město také může v nutných případech zajistit dopravu seniorů do očkovacího místa,“ uvedla mluvčí nymburské radnice Pavla Kukalová.





Pomoc nabízejí také Poděbrady. Senioři si mají připravit kartičky zdravotního pojištěnce a obrátit se buď na krizovou linku města 325 600 211 nebo na tři linky pro seniory, které mají čísla 325 600 460, 463 nebo 464 na konci. Volat mohou v pracovních dnech vždy od 8 hodin, v pondělí a středu do 17, v úterý a čtvrtek do 15 a v pátek do 14 hodin.