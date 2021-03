Na několik dnů zarezervované termíny a stížnosti lidí, že v Nymburce se v dohledné době není možné testovat na covid-19. Řada místních se musí na testy objednávat do jiných měst. To je jedna ze zásadních situací a výzev, které čelí v tyto dny nymburská nemocnice.

Testování seniorů na covid-19. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Jednatelka Nela Gvoždiaková chce společně s městem najít místo, kde by se mohlo hromadné antigenní testování co nejdříve rozjet. Zároveň s tím ale potřebuje také zajistit potřebný personál. „Budeme hledat vhodné větší místo, kde by k testování mohlo docházet. Také nám pomůže to, že od úterý se začíná testovat v Poděbradech a od 15. března se testování rozjede i v Lysé nad Labem a Milovicích,“ sdělila.