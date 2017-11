Nemocnice na prodej? Bude se jednat

Nymburk – Změní nymburská nemocnice majitele? Přestane jím být město? Pronajme provoz zkušené firmě Agel? Nebo jí nemocnici prodá? Nebo je ve hře i jiná firma?

To jsou otázky, které budou v těchto dnech řešit nymburští zastupitelé. Ti tak reagují na písemnou nabídku zmíněné firmy o možnosti převzetí nemocnice. A také na fakt, že podle některých hlasů město zkrátka nemá peníze na dotování provozu, investic a ztrát zdravotnického zařízení.

Písemnou nabídku na převzetí nemocnice od firmy Agel obdrželi před několika dny všichni zastupitelé. Mimo jiné v ní stojí i toto: „V případě navázání vzájemné spolupráce jsme připraveni městu Nymburk nejen garantovat zachování rozsahu poskytované lékařské péče, růst její kvality, personální i finanční stabilitu nemocnice, ale taktéž rozvoj v poskytování lékařské péče,“ píše se v dokumentu podepsaném předsedou představenstva firmy Agel Milanem Leckéšim.

Firma vidí jako výhodu i to, že v Nymburce provozuje dříve železniční polikliniku, která stojí téměř přímo proti nemocnici. „Vidíme velké možnosti při rozvoji spolupráce například v oboru ortopedie. Rozšíření stávající péče, spolupráce s lékaři z naší polikliniky a rozšíření spektra poskytovaných služeb v ortopedii je určitě jedním ze směrů, kterým se máme zájem ubírat,“ píše se v dopise zastupitelům.

Starosta Pavel Fojtík pozval zástupce firmy Agel na jednání Rady města. To už se uskutečnilo. Výsledkem je situace, kdy se o možnosti pronájmu či prodeje bude reálně jednat. „Zřejmě v listopadu se sejdeme na pracovním jednání zastupitelů, kde budeme celou věc diskutovat. V tuto chvíli existují tři možná řešení: zachování stávajícího stavu, tedy vlastnictví nemocnice městem, dále možnost pronájmu a možnost odprodeje. Já jsem pro první variantu. Podle mého je nemocnice v dobrém stavu, neprodělává a je stabilizovaná,“ řekl Nymburskému deníku Fojtík.

Pravý opak si o situaci v nymburské nemocnici myslí bývalý místostarosta a radní Zdeněk Vocásek. „Situace vůbec není stabilizovaná. Město dlouhodobě nemá na modernizaci zdravotnických přístrojů, nedávno jsme si jeden museli půjčovat z městecké nemocnice. Město už „dalo“ do nemocnice od roku 2006 čtvrt miliardy korun, když do toho započítám i její nákup. Peníze pak chybí v rozpočtu na jiné věci. Já budu hlasovat pro formu pronájmu,“ řekl Vocásek.

Bývalý starosta Tomáš Mach je aktuálně předsedou kontrolního výboru. „V současné době probíhá v nemocnici kontrola ze strany kontrolního i finančního výboru. Zatím čekám na některé zásadní odpovědi od paní jednatelky. Pokud se potvrdí, že město dotuje provoz, investice i ztrátu nemocnice, tak budu jednoznačně pro to, aby nemocnici převzala odborná firma do pronájmu. Hovořit o prodeji zatím není na místě,“ řekl exstarosta Tomáš Mach.

Místostarosta Jan Ritter chce ještě zvážit a získat dostupné informace. "Nemyslím si, že by město nedokázalo provozovat nemocnici. Ale pokud bude forma pronájmu výhodnější, dovedu si to také představit," řekl Ritter.

Pro kterou variantu by hlasovala místostarostka Adriena Gabrielová, zatím nedokáže říci. "Všichni samozřejmě chceme zachovat funkční nemocnici. Ale v tuto chvíli nemám dostatek informací pro to, abych dokázala říci, co bude nejvýhodnější a pro co bych hlasovala já," uvedla místostarostka.

Nymburský deník bude zjišťovat názory dalších zastupitelů. O totéž se pokusil bezprostředně po doručení nabídky Agelu i starosta Pavel Fojtík, který rozeslal zastupitelům dotazník se třemi otázkami. V nich se ptá, zda jsou zastupitelé o zmíněných možnostech připraveni jednat a případně za jakých podmínek. „Zatím příliš reakcí nemám. Většinou se mi dostává odpovědi, že mají dosud málo informací,“ konstatoval starosta Fojtík.

Nemocnice Nymburk

V roce 2007 původní vlastník a zřizovatel Středočeský kraj nemocnici zprivatizoval. Veřejnou soutěž vyhrálo Město Nymburk a ke konci léta přebralo nemocnici od Středočeského kraje. Tu však bezprostředně pronajalo k provozování soukromému provozovateli. Tím se odstartovala pro nemocnici nepříliš příznivá doba střídání provozovatelů, během níž přišla i o dopravu. Po komunálních volbách 2010 se změnila situace na radnici a vlastník, Město Nymburk, znovu projevil zájem o správu nemocnice. Po sérii jednání přechází v květnu 2011 nemocnice pod křídla města a město je nyní nejen jejím zřizovatelem, ale i provozovatelem.