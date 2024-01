Neschopnost řešit problémy

Dlouhodobá krize v městecké nemocnici vyvrcholila nedostatkem odborného personálu na interním oddělení. Podle lékaře Jana Friče, který na oddělení do konce roku pracoval, se situace v poslední době vyhrotila. „Už dlouhou dobu říkáme, že může nastat situace, kdy nebude mít kdo přijít na vizitu. Během loňského roku přicházely přísliby, že se to vyřeší. Čekali jsme, že vedení přijde s návrhy, jak dál s nemocnicí. Nestalo se nic, až jsme se dostali do patové situace, kdy se obsazení služeb na interně personálně doslova flikuje. V nejbližší době není reálné, aby byl někdo kvalifikovaný denně na oddělení,“ popsal situaci Frič na čtvrtečním jednání zastupitelů, kde mu tleskal zaplněný sál se zdravotníky i místními obyvateli.

Nemocnice bez ředitele

Zásadním problémem se jeví struktura vedení nemocnice, která de facto nemá žádného ředitele. Nemocnice je akciovou společností, jejímž stoprocentním majitelem je město. Rada města je tak současně valnou hromadou nemocnice a rozhoduje o představenstvu nemocnice, které nemocnici řídí. V čele představenstva stojí dlouhodobě starosta Městce Králové Milan Pavlík, na jehož osobu se snáší největší vlna kritiky.

Podle zdravotníků, ale nyní už i části rady města a zastupitelů, je jako laik nezpůsobilý stát v čele představenstva. Navíc údajně odmítá odpovídat na dotazy kolem rozvoje nemocnice, nepředložil žádné ucelené plány a problémy nemocnice zametá pod koberec. Starosta však takovou kritiku odmítá. „Já jsem se z této situace poučil. Pojďme situaci řešit v klidu a navrhnout řešení, které nemocnici pomůže,“ řekl na mimořádné schůzi zastupitelů.

Odvolané představenstvo

Už během loňského roku začala docházet trpělivost zdravotníkům, kteří začali na zoufalou situaci nemocnice upozorňovat jak starostu, tak i širší vedení města včetně pěti radních, kteří, jak už bylo řečeno, fungují i jako valná hromada nemocnice s mnoha pravomocemi. Když se dále nic nedělo, situaci vzali do rukou tři radní. Olga Eliášová, Eva Karásková a Michaela Špačková tři dny před koncem roku na zasedání rady zveřejnily dopis, ve kterém konstatovaly neudržitelnost situace a poměrem hlasů 3:2 odvolaly představenstvo nemocnice v čele se starostou Milanem Pavlíkem.

Druhý den vydaly prohlášení pro zaměstnance s vysvětlením celé situace. „Na základě více než ročních zkušeností s nespoluprací ze strany představenstva nemocnice, jeho odmítáním podat informace valné hromadě, čímž představenstvo porušuje svoji zákonnou povinnost, i na základě opakovaných stížností zaměstnanců na neřešení problémů, rušení schůzek bez omluvy ze strany místopředsedkyně představenstva, opakované a prokazatelné neodbornosti pana předsedy, neochoty objektivní problémy přiznat, natož řešit i neschopnost představenstva komunikovat se zaměstnanci, jsme se po dlouhém zvažování rozhodly, že jiná cesta než odvolání současného představenstva není možná,“ uvedla trojice radních ke svému postupu. Obratem jmenovaly představenstvo nové, v němž zasedl i lékař a zastupitel Radek Majerčin, který má mezi kolegy v nemocnici autoritu a většinu problémů veřejně pojmenovává právě on.

Neplatná výměna

Starosta Milan Pavlík s výměnou představenstva nesouhlasil a svolal mimořádné jednání zastupitelů na minulý čtvrtek. Na něj dorazili zdravotníci pochodem od nemocnice s transparenty a peticí na podporu tří radních. Dokument podepsalo 231 ze zhruba 270 zaměstnanců nemocnice a během schůze jej předali starostovi. Ten však ze svých názorů odmítl ustoupit a označil krok tří radních za nesprávný, v rozporu se zákonem a ohrožující majetek města. „Před jednáním rady města nepředložily žádné podklady a s nikým o tom nejednaly. Domnívám se, že takto se postupovat nemá a považuji jejich kroky za nesprávné. Proto nechám hlasovat o tom, že usnesení rady města o odvolání představenstva a jmenování nového jsou neplatné,“ řekl starosta.

V následující diskusi zdravotníci, zmíněné radní i část dalších zastupitelů poukazovala na to, že pokud ke změnám v nemocnici nedojde, krizi to nijak nevyřeší a ti, kdo budou hlasovat pro anulování výměny představenstva, budou mít plnou zodpovědnost za budoucí vývoj nemocnice. Radní Eva Karásková také upozornila na to, že rada ze zákona nemusí dopředu žádné podklady předkládat a nic nezákonného na jejich jednání před koncem roku nebylo. Hlasování však potvrdilo, že starosta měl se svojí těsnou většinou domluvený postup a ani řada argumentů ze strany zaměstnanců nemocnice na jejich postoji nic nezměnila.

Poměrem 8:7 tedy zastupitelé výměnu představenstva k nevoli přítomných zrušili a prakticky tak zatím v čele nemocnice zůstává staré představenstvo v čele s kritizovaným starostou. „Změna v představenstvu proběhne jiným způsobem,“ uvedl starosta Milan Pavlík bezprostředně po hlasování. Co bude s nemocnicí a personálně ohroženým interním oddělením dál, v tuto chvíli není jasné. Na schůzi nezazněl žádný konkrétní návrh, jak situaci řešit.