Někteří žáci vyrazili do školy jen na oběd

Jen malý počet škol na Nymbursku reagoval na výzvu školských odborů a zapojil se do stávky. V Poděbradech se zavřela Základní škola Václava Havla a Gymnázium Jiřího z Poděbrad. V Nymburce se do stávky částečně zapojila Základní škola Komenského. Neučilo se pro žáky druhého stupně. Mladší děti se učily do 11.20.

