Organizačně připraveni jsou i v Milovicích, kde voliči zamíří do sedmi volebních okrsků. „Nemám informace, že by byl problém se skládáním komisí. Jsme na volby připraveni,“ uvedla mluvčí radnice Eva Hrušková.

„Podnikáme kroky, aby byl v tomto místě bezbariérový přístup. Ale i na jiných volebních místech, například ve školách, kde není bezbariérový přístup, budou moci pohybově znevýhodnění voliči požádat členy volební komise, kteří jim pomohou do hlasovacích místností,“ doplnila Mejzrová.

Město má patnáct okrsků. Volit se bude i v relativně novém místě na Labských terasách, kde už však proběhly i poslední dvoje volby. Je to náhrada za dřívější Loko Depo, která se později improvizovaně přesunula do školky. Nyní se však ustálila na Labských terasách.

Město tradičně členům komisí, které jsou vytvořeny pro patnáct okrsků, trochu přilepší k jejich odměně, na kterou mají ze zákona nárok a kterou dostanou vyplacenu z rozpočtu ministerstva vnitra. V případě předsedy komise je odměna 2200 korun, místopředseda získá 2100 korun, ostatní členové 1800 korun. „K této částce my jako město přidáme ještě naši odměnu. Řádově jde o stokoruny pro jednotlivce, celkově je to částka kolem 200 tisíc korun,“ dodal starosta.

V Poděbradech pandemie odradila od účasti hlavně některé seniory. Potvrdil to starosta Jaroslava Červinka. „Je fakt, že někteří starší lidé se obávali, měli strach z nákazy. Nicméně komise byly obsazeny náhradníky. Základ komisí je tvořen z řad úředníků a doplňují je studenti a senioři,“ konstatoval starosta Poděbrad.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.