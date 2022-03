Město zatím další ubytování nenabízí, v příštích dnech by se to ale mohlo změnit. „Chtěli bychom uzpůsobit šatny na zimním stadionu, ale sháníme potřebné vybavení,“ vysvětlil starosta.

Další uprchlíci jsou prý ubytováni v rodinách v Poděbradech. Mělo by jít až o 150 lidí. Další ubytovací kapacitu podle vedení města nabídne podnikatel Pavel Louda, majitel hotelu a restaurace Bílá Růže, který je v tuto dobu prázdný. „Mám informaci, že v těchto prostorách bude nabídnuto pro uprchlíky 50 lůžek,“ uvedl Červinka.

S příchodem běženců je třeba zajistit i návazné služby, tedy registraci a stravování. O registraci se chce postarat radnice, ale vyčkává na příhodnou dobu. Centrála v Praze je zahlcená a vyhlášený nouzový stav by měl umožnit registraci i v regionálních centrech. „Podle situace vypravíme autobus s běženci k registraci. Zatím není jasné, jestli do Prahy, nebo na některé z bližších míst v regionu, kde to bude umožněno,“ připomněl poděbradský starosta.

Jídlo pro uprchlíky na zimním stadionu zajišťuje základní škola Václava Havla. Hrazeno je ze sbírky mezi žáky a pracovníky školy, v místní školní jídelně se také vaří. O víkendech, kdy je škola zavřená, by měl zajistit stravu podnikatel provozující restauraci Lovas.

„O další pomoc se starají lidé z Handicap centra Srdce, kteří mají k dispozici potraviny ze sbírky. Nicméně i samotní uprchlíci se chtějí do určité míry o sebe postarat, uvařit si. Po určité době aklimatizace se podle mých informací budou chtít zapojit do zaměstnání a být co nejvíce soběstační,“ uzavřel Červinka.