Nejlepší? Vyklopit popelnici do kukavozu. Děti si užily v technických službách

/FOTOGALERIE/ Zhruba pětistovka dětí z mateřských škol a prvních stupňů základních škol dorazila ve středu 8. června do areálu dvora nymburských Technických služeb v ulici V Zahrádkách. Vedení firmy pro ně potřetí přichystalo akci Technické služby dětem. V rámci ní si užívají řadu her a soutěží, při nichž se zároveň dozví například to, jak správně třídit odpad.

