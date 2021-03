„Očkovací centrum jede dobře. V rámci tempa očkování jsme hned za Kolínem, které má větší kapacitu. A máme suverénně nejnižší počty osob čekajících na termín z celého kraje,“ uvedla jednatelka nemocnice Nela Gvoždiaková.

K pátku mělo zadaný termín očkování 4 472 osob, což je druhé nejvyšší číslo v kraji. Na určení termínu čekalo pouhých 27 zájemců. Pro srovnání například v Mladé Boleslavi mělo k témuž dni stanoven termín 2 494 osob, na určení termínu čekalo 3 141 osob. To vypovídá o skvělé organizovanosti práce v nymburském očkovacím centru, které sídlí v Obecním domě.

Všechny výše uvedené údaje se týkají skupin osob, které je povoleno v současné době očkovat. Tedy seniorů nad 70 a 80 let, a také učitelů nad 55 let. Při zadávání termínů v Nymburce nerozlišují, zda jde o učitele nebo seniora. „Nejsou vyhrazeny dny pro jednotlivé věkové struktury. Vzhledem k poklesu zájmu o očkování osob nad 80 let a vzhledem k efektivnímu vydávání vakcín jsou termíny pro všechny povolené skupiny otevírány najednou, tedy pro všechny stejně,“ potvrdila mluvčí nemocnice Aneta Šenová.

Pracovníci očkovacího centra také sklízí pochvalu ze všech stran. Očkování, případně jejich doprovody oceňují vstřícnost, ochotu, ale také vysokou profesionalitu v organizaci. Desítky příspěvků vkládají přímo na stránky nemocnice na sociální síti. „Nymburk chválí děda, druhý děda, soused… Super organizace a milý lidský přístup,“ píše Světlana Balcová. „Mamka byla na očkování a pěla jen samou chválu. Perfektní organizace, profesionální přístup, samí milí lidé. Vše šlapalo prý jako hodinky,“ chválí Pavlína Červinková. „Babička s dědou také moc chválí. Vše na jedničku!“ hlásí Petra Drápalíková.