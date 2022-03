Paradoxem je, že nejlevnější nymburské čerpačky stojí v těsném sousedství zálabské Benziny. Obě drží cenu těsně pod hranicí 40 korun. V ČSAP se tankuje za 39,70 koruny, v nedávno otevřené malé pumpě Warman pak prodávají benzin i naftu shodně za 39,90 koruny.

Ačkoli ze srovnání vychází Benzina jako nejdražší, provoz se u jejich čerpačky nesnížil. Dražší variantu nafty za 47,10 koruny na litr tam v pátek kolem poledne tankoval také Jan Tržický z lyské čtvrti Litol. „Co se dá dělat. Samozřejmě bylo lepší, když byla nafta za 36 korun. Ale já tankuji v průměru jednou za měsíc, tak mě to zase tolik nepálí,“ řekl šofér z Lysé.

Také obsluha na Benzině potvrdila, že zájem řidičů o pohonné hmoty s razantním zdražením nijak neklesl. „Jezdí jich pořád stejně. Někteří to samozřejmě komentují a nesou s nelibostí. Ale k žádným dohadům nedochází. Řidiči chápou, že my za zdražení nemůžeme,“ vysvětluje žena z obsluhy Benziny.

Našel se však i senior, který před prodavačkami zavzpomínal na časy, kdy se benzin prodával za cenu 1,50 koruny za litr.

Bez zajímavosti není ani fakt, že poděbradská pobočka Benziny u obchodního centra Tesco, která je samoobslužná, nabízí benzin o dvě koruny levnější. Už při výstavbě této pobočky zástupci firmy uváděli, že právě to, co se ušetří na personálu, se promítne do levnějšího benzinu.

Vůbec nejvyšší cenu pak řidiči najdou na dálnici D11, kde má své pobočky firma OMV. V pátek po poledni nabízela benzin za 43,50 koruny, naftu pak za 44,90.

Za kolik natankujete jinde v kraji nebo v Praze?

