Podle Jiřího Cabrnocha, ředitele Základní školy Letců R.A.F. v Nymburce, upozorňují učitelé na rizika spojená s návštěvami problematických stránek hned v několika předmětech. „Existují předměty jako informatika, mediální výchova, výchova k občanství. Ve všech těchto předmětech o tom učitelé s dětmi hovoří, na možná rizika je upozorňují,“ říká Cabrnoch.

Pro děti této školy je prakticky nemožné dostat se na sociální sítě přímo při pobytu ve škole. „Mají zakázané mobilní telefony i o přestávkách. Pokud chtějí například zavolat rodičům, že třeba přijdou později, musí mít svolení učitele. V době výuky se tedy na sociální sítě nedostanou,“ vysvětluje ředitel nymburské základní školy.

Z toho podle něj vyplývá, že samotná kontrola pohybu dětí ve virtuálním světě je především na rodičích. „Osobně si myslím, že je v tomto směru i nedostatečná legislativa. Stránky, na které by se neměly dostat děti, by měly být speciálně zabezpečené a mít na ně přístup pouze osoby prokazatelně starší 18 let. Chápu, že pro děti je to samozřejmě zakázané ovoce, které láká,“ doplnil Cabrnoch.

Případ mladistvé dívky, která zapletla do nevhodné komunikace se starší osobou, řešili i v poradně Respondeo. Podle ředitelky Aleny Líbalové původně matka přišla kvůli jiným rodinným problémům. „Pak se ukázalo, že jedním z těch problémů je i nevhodná komunikace její dcery na sociální síti. Případ jsme řešili a nakonec bylo podáno trestní oznámení,“ uvedla Líbalová. V daném případě se vše odehrávalo „jen“ na úrovni psané komunikace a situace nezašla do poloh, které ukazuje dokument V síti.

Sociální pracovnice poradny Respondeo na problémy rizikového chování na sítích klienty upozorňují. „Pořádají se besedy a přednášky na téma kyberšikana, kde samozřejmě na nebezpečí, o nichž hovoříme, naše pracovnice vždy upozorňují,“ konstatovala ředitelka poradny Respondeo.

Kriminalisté řeší desítku případů ročně

Novinkou takové případy nejsou ani pro nymburské kriminalisty, jak potvrzuje policejní rada Marek Šmíd. „Setkáváme se zhruba s desítkou případů tohoto charakteru ročně. Jsou to velmi citlivé záležitosti, dívky se stydí. Pokud se podaří pachatele dohledat, následují pak domovní prohlídky a další úkony a případy směřují k soudu,“ vysvětluje policejní rada.

Samozřejmě jsou však i případy, kdy sexuální predátor na druhém konci sítě dokáže svoji identitu sofistikovaně zamaskovat a odhalit se jej nepodaří.