Nymburk - Rozpočtem na rok 2008 začíná Nymburk řešit dluhy nemocnice. Z 60 milionů letos radncie ukrojí deset.

Radní schválili návrh rozpočtu na rok 2008. Starosta přiznal, že je možné, že radnice někde utlumí část investic. Závazky však podle jeho slov mají prioritu. Na městu totiž zústalo 60 milionů korun dluhů nemocnice. „Nejsme schopni je pokrýt v tomto roce. Budeme jednat s dodavateli o splátkových kalendářích,“ řekl starosta Ladislav Kutík s tím, že v rámci rozpočtu letos město vyřeší 10 milionů.



Rozpočet je vyrovnaný. „Je navržen ve výši 406 385 940 korun,“ řekla vedoucí ekonomického odboru Blažena Dovičínová.

Pokud jde o investiční akce, počítá radnice jak s financemi na ty rozpracované projekty, tak i s novými. Tou největší akcí je rekonstrukce domu číslo 165 na Náměstí Přemyslovců, jehož rekonstrukce už začala. Po dokončení by se sem měl přestěhov odbor sociálních věcí a infocentrum. Rekonstrukce domu vyjde zhruba na 12 milionů korun.



Mezi novými akcemi v letošním roce pak bude rekonstrukce a vybavení pavilonu mateřské školy na sídlišti, kde sídlilo mateřské centrum Svítání. V současné době jsou totiž nymburské mateřské školy stoprocentně naplněny.

Další velkou akcí pak bude výstavba archivu, který by měl stát v ulici U Staré sladovně. „Měl by pojmout naše archiválie, i ty, které jsme zdělili po bývalém okresním archivu,“ řekl Kutík. 60 až 70 procent z nákladů by podle něj mohla pokrýt dotace ministerstva financí. Zhruba osm milionů korun půjde z prostředků města.



Návrhem rozpočtu by se měli zabývat ještě zastupitelé. Sejít by se měli do konce března.