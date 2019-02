Nymburk /FOTOGALERIE/ - Známé tváře ze seriálu Ulice nebo Ordinace v Růžové zahradě se objevily na Náměstí Přemyslovců v Nymburce.

Autogramiáda, na kterou dorazila Jaroslava Obermaierová, Petr Vágner, Martin Holec, Kristina Kloubková – Bastienová i spoluiniciátorka projektu herečka Miluše Bittnerová, se konala v rámci akce Den s Pepinou, která proběhne 14. října v Hálkově divadle v Nymburce. Jedná se o charitativní projekt, jehož výtěžek pomůže Dětskému domovu v Nymburce vybudovat dětské hřiště.

A na co se lidé mohou 14. října těšit? Dopolední pohádka divadla Aha potěší hlavně ty menší, odpoledne pak bude na programu koncert skupiny NightWork a celý den završí galakoncert známých umělců. V nymburském divadle se objeví Monika Absolonová, Eva Pilarová, Petra Janů, Roman Vojtek, Hana Křížková, Vlasta Horváth, Pavel Batěk se skupinou The End of Colours a děti z Dětského domova v Nymburce. Vstupenky jsou už nyní v prodeji v Hálkově divadle. Lidé mohou přispět i posláním dárcovské DMS nebo přispěním na bankovní účet.