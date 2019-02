Nymbursko - Na Nymbursku se na místní radnice hlásí 2 231 kandidátů. Ve dvou třetinách okresu se volí také senátor.

I v Městci Králové se v pátek ve dvě odpoledne otevřely dveře volebních místností. | Foto: DENÍK/Miroslav S. Jilemnický

Ostrý start je v pátek ve dvě!

Řeč je o začátku komunálních a ve velké části Nymburska také senátorských volbách, které začínají užv pátekodpoledne.

V pátek se volební místnosti uzavírají v deset večer. V sobotu se znovu v osm ráno otevřou a definitivně se uzavřou ve dvě odpoledne. večer by mohly být známy výsledky a tedy i to, kdo by mohl vládnout radnicím ve městech, městysech i obcích.

Podle posledních zpráv se na Nymbursku s přípravou voleb neobjevil žádný vážnější problém. „Všechno běží hladce, je vidět, že už mnozí mají zkušenosti z předchozích voleb. Žádné nesrovnalosti jsme zatím neřešili,“ řekla Eva Čmugrová z Městského úřadu v Nymburce.

Milovičtí půjdou k urnám dvakrát

Souběžně s volbami do zastupitelstev a senátu se v Milovicíchv pátekasobotu koná také očekávané místní referendum o budoucnosti letiště Boží Dar.

„K referendu je vždy u volební místnosti zřízena ještě samostatná místnost, kde lidé komisi prokáží občanským průkazem. Dostanou letáček, na kterém bude otázka referenda. Zaškrtnou pouze jednu z možností. Ano, nebo ne,“ vysvětlil průběh referenda člen přípravného výboru Jiří Doležal.

Milovičtí tedy mají šanci trojího rozhodování: v referendu, komunálních i senátních volbách.

Pár čísel

Co se týče komunálních voleb, můžou si voliči na Nymbursku vybírat z celkem 21 politických subjektů. Kandiduje celkem 2 231 kandidátů, z toho jsou dvě třetiny mužů.

Nejmenším místem, kde se bude volit, je vesnička Nový Dvůr, kde do sedmičlenného zastupitelstva kandiduje sedm lidí a o složení budoucího zastupitelstva je tak dopředu jasno.

Naopak počtem s největším počtem voličů je pochopitelně Nymburk.

Do Senátu budou volit lidé v 63 obcích a městech a vybírat budou ze sedmi kandidátů, z nichž převážná většina je z Jičínska. To proto, že Nymbursko je rozděleno v případě voleb do Senátu do dvou sousedních volebních obvodů. Letos volí Jičínský. Což v praxi znamená, že o senátorovi budou z větších měst rozhodovat v Nymburce, Milovicích nebo Městci Králové.

TŘI VARIANTY, JAK SPRÁVNĚ VOLIT

1) Zvolit jednu stranu zaškrtnutím políčka u názvu strany. Strana tak dostává tolik hlasů, kolik je lidí na kandidátce, přitom každý kandidát získává 1 hlas. Vaše případné preferenční hlasy jednotlivým kandidátům z této strany se nezohledňují.

2) Zvolit jednu stranu a jednotlivé kandidáty z dalších stran. Zaškrtnete např. stranu A + k tomu 3 lidi ze strany B a 1 kandidáta ze strany C. Strana B tak získává 3 hlasy a každý z označených kandidátů po jednom hlasu, strana C získává 1 hlas, stejně tak vybraný kandidát, a strana A zbytek vašich hlasů, tj. 17, a všichni její kandidáti od 1. do 17. místa po jednom hlasu. Pozor, nesmíte zvolit dvě celé strany (tzn. 2x zaškrtnout políčko u názvu strany), jinak je volební lístek neplatný!

3) Můžete zvolit jednotlivé kandidáty z různých stran. Vlastně si tak můžete postavit své ideální zastupitelstvo. Ze strany A zvolíte např. 12 lidí, 6 kandidátů za stranu B a 3 kandidáty ze strany C. Strana A od vás získává 12 hlasů a každý vámi vybraný kandidát po jednom. Stejně tak tomu je i u ostatních stran podle počtu označených kandidátů. Můžete maximálně označit tolik kandidátů, kolik je lidí v zastupitelstvu, v Nymburce tedy maximálně 21 lidí. Pokud označíte více, lístek je neplatný. Naopak pokud označíte pouze jednoho kandidáta, tak jste využili pouze jeden hlas z 21 vašich hlasů.

