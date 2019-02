Nymbursko -Poděbradští investovali do Jezera zatím bez efektu, v Sadské se koupe jen starostka, Městečtí dotují čističku a počítají ztráty.

Jezero v Poděbradech | Foto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Nepříliš letní počasí se nutně projevuje na tržbách a výnosech provozovatelů koupališť, rekreačních areálů a kempů.

Na Nymbursku se většinou buď přímo nebo zprostředkovaně o tato zařízení starají města. A ta si stěžují, že kvůli nízké návštěvnosti se provoz zaplatí jen stěží a bita bude městská pokladna. Za současného počasí ve vodě dovádí jen otužilci.

Wostrej kemp: více stanů, méně karavanů

„Řeknu vám to takhle: loni stál srpen za prd, letos stál červenec za prd. A to si myslím, že letos už to lepší nebude. Poslední sezóny obecně nejsou na počasí vůbec příznivé,“ hodnotí dosavadní sezónu správce kempu v Ostré Zdeněk Málek.

Na rozdíl od jiných letních areálů si však na úplný nezájem stěžovat nemůže. Lidé jsou podle něj přizpůsobivější. „Letos tu máme zase více stanů, ale méně karavanů. Ačkoliv 115 karavanů tu máme stálých,“ vypočítává správce a podle svých slov realista Málek.

Poděbrady: investice zatím pro nikoho

Technické služby převzaly místní Jezero jen před několika týdny. Kvůli okamžitým investicím a úpravám se dokonce pár letních dnů neplatil do areálu vstup. Nyní, když už je areál upravený a na koupáníchtivé připravený, není zase počasí. „Investovali jsme do úprav poměrně značkou částku peněz a samozřejmě nás mrzí, že na vstupném kvůli počasí nebude příjem takový, jaký bychom očekávali. Koupili jsme novou loď, pláže jsou vysypány novým pískem, ale zatím bohužel…,“ říká jednatel technických služeb Luděk Homola.

Podle jeho slov je zázemí Jezera i celý areál připraven na mnohem větší návštěvy, než za současného počasí. „Člověk se nezavděčí všem. Někteří namítají, že na plážích je lepší jemnější písek, někteří vychvalují oblázky. Současná situace s počasím sice výrazně nenaruší rozpočet technických služeb, ale ztráty to bezesporu jsou,“ řekl Homola.

Městec: za čističku dáváme 100 tisíc

„Máme krásně čistou vodu, na rozdíl od loňských problémů s čističkou, všechno funguje, ale zase není počasí,“ hodnotí situaci na městeckém koupališti starosta Milan Pavlík.

Očekávané příjmy letos zřejmě zdaleka nebudou naplněny, a tak dotování chodu čističky vyjde městskou pokladnu o poznání dráž. „Za sezónu investujeme do chemie zhruba 100 tisíc korun. Loni jsme vybrali 80 tisíc korun, letos máme vybráno asi 25 až 30 tisíc. Ten propad je velký,“ vyčísluje Pavlík náklady na koupaliště.

Nicméně sezóna ještě není u konce a v případě lepšího počasí pak může být městecké koupaliště s průzračnou vodou vítaným cílem nejen místních.

Sadská: stánkaři odjeli, na březích jen rybáři

Tristní situace je také u jezera v Sadské, kde je sice voda také velmi čistá, nicméně chladná. „Osobně jsem se tam včera koupala, ovšem byla jsem jediná. Jinak jsou tu pouze rybáři. I stánkaři odjeli,“ říká starostka Cecílie Pajkrtová, která odhaduje teplotu vody na 19 stupňů.

Podle jejích slov bude místní radnice ráda, pokud sezóna skončí na nule. Tedy město nebude na chod nic doplácet. „Máme tu v provozu dixi toalety, člověka starajícího se o úklid a výběr při vjezdu. Budem rádi, když z tohoto výběru zaplatíme alespoň provozní náklady,“ vysvětlila starostka Pajkrtová.

Jezero v Sadské však stále není oficiálním koupalištěm.

Meteorologové: o víkendu zase chladno

Ačkoliv v těchto dnech se teplota začíná pohybovat kolem pětadvaceti, to pravé letní „Palermo“ to zdaleka není. A podle meteorologů v dohledných dnech ani nebude. Na víkend se má znovu ochladit a do půlky srpna se výrazné oteplení nedá očekávat.

Poslední naději mají ti, kteří se na tuzemskou dovolenou třeba i na koupaliště na Nymbursku chystají v druhé půli srpna…